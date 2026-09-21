Lâm Đồng: Quốc lộ 28B liên tục sạt lở đất đá

Hiện trường xảy ra sạt lở. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngày 21/9, Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn thông tin, đơn vị vừa mới khắc phục sạt lở đất đá trên tuyến Quốc lộ 28B.

Rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài đã làm đất đá tại km37+600 xảy ra sạt lở tràn xuống đường. Đoạn sạt lở nằm cách Nhà máy điện Đại Ninh khoảng 500m.

May mắn, thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện đi qua nên không xảy ra tai nạn giao thông. Một số phương tiện đi ngang đã lấy biển báo trên xe để cảnh báo.

Các lực lượng chức năng xử lý hiện trường. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, điều tiết giao thông. Đến 9 giờ cùng ngày, đất đá đã được dọn dẹp xong.

Sạt lở đất đá ngày 19/9. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Trước đó, ngày 19/9, Quốc lộ 28B đoạn km39 cũng xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống đường nhưng không xảy ra tai nạn giao thông.