[Video] Chuyên gia nhận định: El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu mưa ở phía nam

Dự báo viên Hồng An, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định xu thế thời tiết từ nay đến đầu năm 2027.

Từ nay đến cuối năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Mùa đông 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn.

Đáng chú ý, lượng mưa từ nay đến cuối năm 2026 có khả năng thiếu hụt 20-40% tại duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Trong những tháng đầu năm 2027, ít mưa và nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm ở các tỉnh phía nam, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.