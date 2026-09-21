Cảnh báo mưa lớn từ thành phố Huế, duyên hải nam Trung Bộ, phía nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. (Ảnh minh họa TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 21/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Phong Mỹ (thành phố Huế) 116,4mm, Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 105,2mm, Châu Thới (Cà Mau) 146,8mm,…

Diễn biến từ đêm 21/9 đến ngày 22/9 ở khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía tây tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 22/9 đến ngày 23/9 ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ).

Ngoài ra, đêm 21/9 và ngày 22/9, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo từ đêm 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.