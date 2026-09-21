Lâm Đồng khắc phục xong sạt lở trên đèo Đại Ninh

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, đất đá từ taluy bên đường tràn xuống quốc lộ 28B, che lấp một phần làn đường, ảnh hưởng giao thông và gây nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại.

Phát hiện sự cố, người dân đặt cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ và báo lực lượng chức năng. Công an khu vực có mặt, phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai khắc phục.

Theo UBND xã Phan Sơn, đơn vị quản lý dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 28B đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện cơ giới phối hợp thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Đã khắc phục xong sạt lở trên đèo Đại Ninh

Quốc lộ 28B là tuyến giao thông quan trọng nối Phan Thiết với Đà Lạt. Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường đang triển khai, một số đoạn chưa hoàn thiện.

Khu vực đèo Đại Ninh có địa hình đồi núi, taluy cao, nguy cơ sạt lở gia tăng khi mưa lớn.