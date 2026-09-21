TP.HCM: Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 21.9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 21.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều 21.9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Kết quả trong ngày 21.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A. Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 298 bộ có di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 21.9, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể, gồm 631 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

TP.HCM đã trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân

Trước đó, TP.HCM đã trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Uyên. Đây là những hài cốt liệt sĩ vừa được các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện và quy tập ở khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân.

Hài cốt các Anh hùng liệt sĩ vừa được phát hiện và quy tập ở khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân (TP.HCM) đã được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Uyên