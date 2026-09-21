TP.HCM: Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tính đến hết ngày 21.9, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 298 bộ có di vật kèm theo.
Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 21.9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.
Trong tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều 21.9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.
Kết quả trong ngày 21.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A. Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 298 bộ có di vật kèm theo.
Cụ thể, gồm 631 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.
Trước đó, TP.HCM đã trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Uyên. Đây là những hài cốt liệt sĩ vừa được các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện và quy tập ở khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tphcm-phat-hien-them-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-267521.html