Chấn chỉnh việc chấp hành an toàn giao thông của xe tập lái

Chiều 21/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang triển khai kế hoạch tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe để kiểm tra, giám sát hoạt động thực hành lái xe trên đường.

Lực lượng chức năng kiểm tra các xe tập lái để đảm bảo an toàn trước khi học viên tập lái.

Ghi nhận của PV Báo CAND tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương (xã Hòa Lạc, Hà Nội), Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã làm việc với đại diện Trung tâm về công tác tổ chức đào tạo thực hành và việc chấp hành các quy định về TTATGT trong quá trình xe tập lái tham gia giao thông.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện phục vụ đào tạo; đồng thời trao đổi về trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của xe tập lái, giáo viên dạy thực hành và học viên khi tham gia giao thông trên đường.

Kiểm tra điều kiện sân, bãi tập lái

Các xe tập lái phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các cơ sở đào tạo được quán triệt thực hiện nghiêm quy định của pháp luật khi tổ chức cho học viên thực hành trên đường; nâng cao ý thức chấp hành và trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành, nhất là khi hướng dẫn học viên trên những tuyến đường có tốc độ, mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông.

Giáo viên dạy thực hành phải tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát học viên chấp hành các quy định về TTATGT, bảo đảm an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động đào tạo thực hành trên đường, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục.

CSGT Hà Nội làm việc với trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe theo kế hoạch của Cục CSGT.

Ngoài việc phối hợp với các cơ sở đào tạo, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe tập lái trong quá trình tham gia giao thông. Thông tin về tình hình vi phạm của xe tập lái sẽ được trao đổi, cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo lái xe, phục vụ công tác quản lý, chấn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe.

Việc phối hợp giữa lực lượng CSGT, cơ quan quản lý đào tạo lái xe và các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở đào tạo, giáo viên dạy thực hành và học viên; bảo đảm hoạt động đào tạo lái xe được thực hiện đúng quy định, góp phần hình thành kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật cho người học và hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái.

CSGT kiểm tra phương tiện tập lái chiều 21/9.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Quang Huy (học viên lái xe) chia sẻ: “Mới đây trong quá trình chạy xe ngoài đường tôi đã gặp tình huống xe máy từ trong ngõ lao ra rất nhanh, rất may nhờ các kiến thức được học tôi đã xử lý kịp thời, tránh va chạm đáng tiếc. Sau mỗi tình huống như vậy các thầy cũng phân tích, chỉ ra cách xử lý khi gặp tình huống tương tự trong tương lai”.

Kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển xe tập lái vi phạm các quy định về TTATGT.

Trước đó, vào khoảng 10h50' ngày 17/9 tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến nam giáo viên dạy lái xe tử vong tại chỗ.

Tài xế Bùi Công Hiếu (SN 2008) điều khiển ô tô tập lái BKS 47C-348.55 (thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt), chở giáo viên dạy lái P.T.T (SN 1993) lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột theo hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26.

Khi xe tập lái chạy đến địa điểm trên thì tông vào phía sau xe tải BKS 79H-129.42 đang đỗ cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ.