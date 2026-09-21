Vẫn còn 4 vị trí ngập từ 5-12cm trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Nhiều đoạn đường dân sinh trên địa bàn các xã Diễn Châu, Đức Châu, An Châu (Nghệ An) bị ngập sâu trong nước khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra đối với kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo đó, đến 14h chiều nay (ngày 21/9), trên tuyến Quốc lộ 1, địa phận tỉnh Thanh Hóa có một số vị trí sạt lở, hư hỏng và còn 4 vị trí ngập tại Km296+070-Km296+130 (trái tuyến), sâu trung bình 5cm; Km296+520-Km296+550 (phải và trái tuyến), sâu trung bình 10cm; Km296+850-Km296+920 (trái tuyến) sâu trung bình 8cm; Km297+210-Km297+270 (trái tuyến), sâu trung bình 12cm, không có phát sinh thiệt hại, các tuyến vẫn lưu thông bình thường.

Đối với tuyến đường do địa phương quản lý, tỉnh Thanh Hóa còn 7 vị trí ngập nước, gây tắc đường. Địa phương đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Tại Km24+300, Đường tỉnh 519 (tỉnh Thanh Hóa) đang bị tắc đường, hiện nay do lưu lượng nước chảy lớn nên chưa triển khai xử lý, khi thời tiết thuận lợi sẽ khắc phục triệt để.

Ngoài ra, địa phương cũng đang bị sạt taluy dương tại 145 vị trí, với khối lượng khoảng 21.567m3; sạt taluy âm tại 11 vị trí với chiều dài khoảng 177m; hư hỏng mặt đường tại 3 vị trí trên Đường tỉnh 530 với diện tích khoảng 58m2.

Tại Nghệ An, trên các tuyến đường tỉnh, nước ngập gây tắc đường tại 2 vị trí trên Đường tỉnh 541B gồm: Km6+470 (tràn Chà Lạp 1) và Km9+450 (tràn Chà Lạp 2), nước ngập sâu 0,45-0,5m. Địa phương đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm đường để đảm bảo an toàn giao thông. Tỉnh cũng còn 69 điểm sạt lở taluy dương.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đối với các vị trí tắc đường, địa phương đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông; đối với các vị trí sạt lở đất đá taluy dương tràn mặt đường, rãnh dọc, địa phương đã chỉ đạo đơn vị quản lý đang huy động xe máy triển khai thông xe một vệt và tiếp tục tổ chức khắc phục các thiệt hại khác./.