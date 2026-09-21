Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng. Nội dung bàn giao được chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm sự kế thừa, liên tục trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác tại Đà Nẵng.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, Đại tá Trần Hữu Ích đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời luôn sâu sát cơ sở, có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm, nhất là trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng Đại tá Nguyễn Thế Vinh sẽ nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng giữ vững đoàn kết, kế thừa kết quả của người đi trước, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, cần tập trung rà soát, hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026; chủ động tham mưu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích (ngoài cùng bên phải) và Đại tá Nguyễn Thế Vinh

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải chúc mừng hai đồng chí được cấp trên tin tưởng điều động, giao nhiệm vụ mới; đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Trần Hữu Ích và yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Tư lệnh Quân khu yêu cầu nhanh chóng nắm chắc địa bàn; dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Đồng thời, yêu cầu đồng chí cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố giữ vững đoàn kết, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố, trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, theo các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng.