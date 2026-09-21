UAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Trong những tháng qua, UAE đẩy nhanh phát triển các tuyến đường thay thế bằng đường bộ, đường sắt và hệ thống cảng nhằm duy trì dòng chảy thương mại. Đáng chú ý, thương mại giữa Tiểu vương quốc Sharjah và Oman tăng mạnh trong 3 tháng đầu sau khi hành lang logistics đường biển - đường bộ mới đi vào hoạt động hồi tháng 5.

Theo Hãng thông tấn UAE (WAM), giá trị hàng hóa trao đổi qua hành lang trên tăng 66%, lên 1,7 tỷ dirham (463 triệu USD) tính đến ngày 17/8. Số lượt xe tải vượt 34.000, trong khi số tờ khai hải quan được xử lý vượt 32.000. Hành lang kết nối các cảng và trung tâm logistics thông qua các cửa khẩu Khatmat Malaha tại Kalba và Al Madam, kéo dài sang Oman.

Tại cửa khẩu hải quan Hatta, một trong những tuyến giao thương đường bộ chính giữa UAE và Oman, số xe tải chở hàng tăng 160%, lên 109.000 lượt trong 6 tháng đầu năm 2026, so với 42.000 lượt cùng kỳ năm trước.

Song song với các tuyến đường bộ, Etihad Rail và Tập đoàn AD Ports đã đưa vào khai thác tuyến vận tải hàng hóa đường sắt trực tiếp kết nối các bến cảng Fujairah với Khu công nghiệp Abu Dhabi. Tuyến vận tải này hoạt động 3 chuyến mỗi tuần, tăng cường kết nối vận tải đa phương thức.

Trong khi đó, Oman đang thúc đẩy dự án đường sắt Hafeet Rail, liên doanh giữa Etihad Rail, Oman Rail và Mubadala Investment Company. Tuyến đường sắt dài 238 km sẽ kết nối khu vực thương mại tự do tại cảng Sohar ở Đông Bắc Oman với mạng lưới đường sắt của UAE, gồm 2 đường hầm dài 2,5 km và 36 cây cầu. Theo Bộ trưởng Giao thông Oman Saeed Al Maawali, dự án dự kiến bắt đầu chạy thử trong quý IV/2027.