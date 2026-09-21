Hà Nội: Người dân mở dịch vụ hỗ trợ kéo xe qua đoạn đường ngập sâu ở Hữu Bằng

Nước tại khu vực ngập sâu nhất của đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long qua xã Hữu Bằng lên tới 1m. Trong ảnh nước ngập tới bụng của người mở dịch vụ hỗ trợ kéo xe qua khu vực ngập nước, trong khi 1 chiếc ô-tô tải nhỏ bất lực quay đầu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân chiều 21/9, dù trên địa bàn Hà Nội đã tạnh mưa hai ngày, đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long từ Km26 đến Km28, qua xã Hữu Bằng, vẫn ngập sâu do nước sông Tích tiếp tục dâng cao. Một số hầm chui dân sinh trong khu vực cũng rơi vào tình trạng ngập.

Đoạn đường ngập kéo dài khoảng 300m. Nước dâng từ 0,7 đến 1m khiến ô-tô, xe máy không thể tiếp tục di chuyển an toàn. Nhiều phương tiện khi đến khu vực này phải quay đầu, tìm tuyến đường khác.

Nước sông Tích dâng cao gây ngập nhiều đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long qua xã Hữu Bằng, Hà Nội.

Trong lúc giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, một số người dân đã mở dịch vụ hỗ trợ kéo xe máy vượt qua đoạn ngập. Mức giá được đưa ra là 100.000 đồng mỗi lượt.

Chị N.T.H., người túc trực kéo xe tại khu vực ngập, cho biết thi thoảng mới có người nhờ kéo qua.

Dịch vụ hỗ trợ này trở thành một trong những cách để người đi xe máy có thể vượt qua đoạn nước sâu khi cần tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lựa chọn quay đầu, tìm tuyến đường khác để bảo đảm an toàn.

Bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, cấm đường 1 người phụ nữ điều khiển xe máy vẫn băng qua khu vực ngập nặng.

Anh Vũ Công Thành, 36 tuổi, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, là một trong những người phải thay đổi lộ trình. Do không biết đoạn đường qua Hữu Bằng đang ngập sâu, anh chạy xe lên Hòa Lạc rồi phải quay đầu để tìm đường vào Đại lộ Thăng Long.

“Do không biết ở nơi này ngập, tôi chạy xe lên Hòa Lạc, giờ lại phải quay đầu để vào Đại lộ Thăng Long mới lên được tới nơi”, anh Vũ Công Thành cho biết.

Không riêng anh Thành, nhiều người đi đường khi đến khu vực ngập cũng phải quay đầu tìm hướng di chuyển khác.

Chị N.T.H., người túc trực kéo xe tại khu vực ngập.

Trước tình hình nước ngập sâu, trên đường gom Đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc, lực lượng an ninh trật tự được bố trí chốt trực để hướng dẫn các phương tiện quay đầu. Cơ quan chức năng đồng thời tổ chức phương án đóng cứng và phân luồng giao thông đối với cả hai chiều.

Cụ thể, theo hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc, đường gom được đóng cứng tại Km26, khu vực hầm chui dân sinh số 18. Các phương tiện đến điểm này được hướng dẫn quay đầu tại hầm chui số 18 để sang đường gom trái; hoặc rẽ phải vào tuyến đường liên xã Hạ Bằng, đi theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc để ra nút giao Hòa Lạc.

Việc cấm phương tiện qua khu vực ngập nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi mực nước sông Tích tiếp tục ở mức cao

Ở chiều từ Hòa Lạc về Hà Nội, đường gom trái được đóng cứng tại Km28+800, khu vực lối vào cao tốc trái. Ô-tô, xe máy được hướng dẫn rẽ phải từ Km29+00 theo hệ thống biển chỉ dẫn, qua cầu vượt Phú Cát, tuyến đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đường liên xã Hạ Bằng đến Km26+00. Từ đây, phương tiện qua hầm chui số 18, nhập vào đường gom trái để tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Theo dự báo, ngày 22/9, nước sông Tích còn dâng cao, người dân đi qua khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long cần chú ý các điểm ngập sâu và thực hiện theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.