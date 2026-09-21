Tám tháng, ghi nhận hơn 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi đặt stent LAMS cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Ngày 21/9, tại Cần Thơ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị về công tác thực hiện các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 4 tháng cuối năm 2026 - Cụm 2.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã chia sẻ thông tin về kết quả công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VSS)

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2026, công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục được triển khai trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, cùng với việc thực hiện các quy định, chính sách mới trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế.

Tính đến hết tháng 8/2026, có 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 2,7 triệu lượt, tương ứng 2,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú là 117,1 triệu lượt, tăng 1,8%; số lượt điều trị nội trú là 13,6 triệu lượt, tăng 4,2%. Tổng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã lên tới 117.993 tỷ đồng, tăng 11.726 tỷ đồng, tương ứng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Chi ngoại trú đạt 44.829 tỷ đồng, tăng 11,5%; chi nội trú đạt 73.164 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Về sử dụng dự toán, toàn quốc được giao tổng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026 là 157.200 tỷ đồng. Đến hết 8 tháng, tổng chi khám, chữa bệnh so với dự toán là khoảng 119.896 tỷ đồng, tương ứng 76,3% dự toán.

Đối với 10 tỉnh, thành phố được phân tích chuyên sâu, một số địa phương có tỷ lệ sử dụng dự toán cao như Cà Mau 82,1%, Vĩnh Long 76,8%, Hà Nội 77,7%, Thành phố Hồ Chí Minh 77,1%, Đồng Nai 74,6%,...

Với 10 tỉnh, thành phố được phân tích chuyên sâu, một số địa phương có tỷ lệ sử dụng dự toán cao như Cà Mau 82,1%, Vĩnh Long 76,8%, Hà Nội 77,7%, Thành phố Hồ Chí Minh 77,1%, Đồng Nai 74,6%,...

Quá trình thực hiện công tác giám định, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho thấy, vẫn còn một số yếu tố như: còn những bất cập liên quan đến chi phí chẩn đoán hình ảnh không in phim; chi phí ngày giường cần tiếp tục được kiểm soát gắn với giấy phép hoạt động và quy mô giường bệnh thực tế; việc khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ...

Tại hội nghị, đại diện 10 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các ý kiến tập trung vào yêu cầu tăng cường giám định, kiểm tra, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh; rà soát, thực hiện đúng các quy trình, tiêu chuẩn chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế; phân tích việc chỉ định dịch vụ kỹ thuật, sử dụng thuốc, vật tư y tế, chẩn đoán hình ảnh, thanh toán tiền giường và các nhóm chi phí có nguy cơ gia tăng bất thường.

Đại diện các đơn vị, ban nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về phòng, chống lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế; chuyển mạnh từ kiểm soát tổng thể sang kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác giám định, tăng cường kiểm tra đột xuất đối với những cơ sở có dấu hiệu bất thường. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn cần được chủ động phát hiện, phân tích và báo cáo kịp thời để có hướng xử lý phù hợp.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, trong bối cảnh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục có xu hướng gia tăng, yêu cầu đặt ra đối với công tác giám định, kiểm soát chi phí ngày càng cao. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tập trung hơn nữa vào việc phân tích nguyên nhân, nhận diện dấu hiệu bất thường và xử lý đến cùng những vấn đề đã được cảnh báo.

Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa yêu cầu Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các đơn vị liên quan thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện đầy đủ các bước kiểm soát chi phí theo đúng Quy trình giám định bảo hiểm y tế; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, ông Nguyễn Đức Hòa yêu cầu định kỳ phân tích dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh; đồng thời tăng cường phối hợp Sở Y tế trong tổ chức thực hiện chính sách, kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, các địa phương cần duy trì việc thông báo, cảnh báo, kiểm tra và rà soát các cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí tăng cao; tổ chức làm việc với những cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí tăng cao hoặc đã được cảnh báo nhưng chưa có sự điều chỉnh phù hợp.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường, cần xem xét tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục triển khai các quy định liên quan và thực hiện rà soát chi phí theo từng chuyên đề.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên, nhất là năng lực phân tích dữ liệu, nhận diện nguy cơ và đánh giá các chỉ số chuyên môn. Công tác giám định cần chuyển mạnh từ xử lý khi chi phí đã phát sinh sang cảnh báo sớm, phân tích sớm và can thiệp sớm; qua đó chủ động phòng ngừa những yếu tố có nguy cơ làm gia tăng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đối với những khoản chi phí không đúng quy định, không bảo đảm điều kiện thanh toán, cơ quan bảo hiểm xã hội cần kiên quyết xử lý theo quy định.

Theo đó, quan điểm xuyên suốt trong kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là kiểm soát đúng, có căn cứ, dựa trên dữ liệu và không kiểm soát chi bằng mọi giá.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế hiệu quả, đúng quy định, mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, góp phần sử dụng nguồn lực của quỹ này an toàn, hiệu quả và bền vững.