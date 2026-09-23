Lâm Đồng hôm nay 23/09

Bản tin tổng hợp tình hình Lâm Đồng hôm nay ngày 23/09 ghi nhận nhiều hoạt động tiếp xúc cử tri sôi nổi của Đoàn Đại biểu Quốc hội tại các xã, phường trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, các địa phương và đơn vị quản lý đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông và hạ tầng thủy lợi.

Bên cạnh đó, các thông tin về thị trường lao động, việc làm cùng tình hình an ninh trật tự, giao thông trên địa bàn tỉnh cũng thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Điểm nhanh

Thời sự — Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri tại xã Đức Trọng: Đại biểu Quốc hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước thềm kỳ họp mới.

Ứng phó thiên tai — Các địa phương ở hạ du hồ thủy lợi phía Đông tỉnh chủ động ứng phó mưa lũ: Thêm 5 công trình thủy lợi xả lũ khi lượng nước đổ về tăng cao.

Dân sinh — Phường La Gi huy động lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập: Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản và đưa người dân, học sinh qua vùng ngập cục bộ.

Giao thông — Lâm Đồng: 5 xe tải va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 14: Vụ va chạm rạng sáng tại dốc Ông Bồ, xã Quảng Tín gây ảnh hưởng lưu thông.

Tuyển dụng — Agribank Chi nhánh Lâm Đồng tuyển dụng 16 lao động năm 2026: Tiếp nhận hồ sơ từ 23/9 đến hết 30/9/2026 cho nhiều vị trí chuyên môn.

An ninh trật tự — Cháy nhà tạm trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng, 3 mẹ con tử vong: Vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra tại xã Đam Rông 2 đang được cơ quan chức năng điều tra.

Các mảng tin nổi bật

Hạ tầng giao thông và ứng phó thiên tai

Mưa lớn kéo dài gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông và an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhiều đoạn tuyến huyết mạch tiếp tục đối mặt nguy cơ xuống cấp, sạt lở và hư hỏng.

Quốc lộ 27 đoạn qua Lâm Đồng xuống cấp: Cần một giải pháp căn cơ

Quốc lộ 27 đoạn qua Lâm Đồng xuống cấp: Cần một giải pháp căn cơ: Mặt đường trơn trượt, xuất hiện nhiều hố sâu khiến việc dặm vá tạm thời không còn phát huy tác dụng.

Lâm Đồng xem xét đầu tư hoàn chỉnh hai tuyến cao tốc trọng điểm: Đề xuất hoàn chỉnh quy mô hai tuyến Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương nhằm tối ưu hóa kết nối vùng.

Giao thông Trường Xuân đổi thay từ nguồn lực mục tiêu quốc gia: Nguồn lực đầu tư công hỗ trợ nâng cấp mạng lưới liên thôn, thúc đẩy kinh tế xã Trường Xuân.

Thời sự và tiếp xúc cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã chia nhiều tổ công tác đến các xã, phường để lắng nghe ý kiến cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng: Đoàn tiếp xúc cử tri tại phường Lâm Viên để lắng nghe phản ánh và kiến nghị của nhân dân.

Cử tri xã Hàm Kiệm kiến nghị các vấn đề liên quan hạ tầng dân sinh: Tập trung vào kiến nghị hoàn thiện các công trình phục vụ sản xuất và đời sống thường nhật.

Cử tri xã Thuận An kiến nghị chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách: Kiến nghị ban hành chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ thôn, buôn.

Cử tri xã Bảo Thuận kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, hạ tầng thiết yếu: Cử tri bày tỏ mong muốn sớm được bố trí nguồn lực cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Cử tri Bắc Bình kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh, đất đai và hạ tầng: Nêu ý kiến về quản lý đất đai, tài sản công và hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Kinh tế, quản lý nhà nước và lao động việc làm

Các cấp chính quyền Lâm Đồng tập trung nâng cao kỷ luật tài chính ngân sách, đồng thời hệ thống ngân hàng trên địa bàn mở đợt tuyển dụng nhân sự quy mô lớn.

Lâm Đồng không cho phép "thấy khó, đề xuất điều chỉnh giảm thu ngân sách": Chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh về thực hiện nghiêm chỉ tiêu thu ngân sách, đặc biệt nguồn thu từ đất đai.

Agribank Lâm Đồng II tuyển dụng 12 lao động đợt 1 năm 2026: Tuyển dụng các vị trí tín dụng, kế toán, kiểm ngân và lái xe đến hết ngày 30/9/2026.

Mùa hồng Lâm Đồng mở thêm hướng phát triển du lịch canh nông: Nhà vườn kết hợp kinh doanh nông sản và dịch vụ trải nghiệm du lịch thu hút khách tham quan.

Xã hội, giáo dục và phong trào thanh niên

Hơn 330.000 lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hè: Tỉnh Đoàn tổng kết chiến dịch với 304 công trình thanh niên có tổng trị giá trên 13,4 tỷ đồng.

Học sinh 14 xã, phường ven biển Lâm Đồng sẽ tham gia chương trình “Em yêu biển đảo quê hương”: Hoạt động giáo dục truyền thống phối hợp cùng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

23/09/2026 17:23 — Cử tri xã Hàm Kiệm kiến nghị các vấn đề liên quan hạ tầng dân sinh

23/09/2026 17:23 — Agribank Chi nhánh Lâm Đồng tuyển dụng 16 lao động năm 2026

23/09/2026 17:21 — Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri tại xã Đức Trọng

23/09/2026 17:04 — Cử tri xã Thuận An kiến nghị chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách

23/09/2026 16:03 — Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khảo sát các kiến nghị của cử tri tại xã Trường Xuân và phường Bắc Gia Nghĩa

23/09/2026 15:51 — Cử tri xã Bảo Thuận kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, hạ tầng thiết yếu

23/09/2026 15:37 — Các địa phương ở hạ du hồ thủy lợi phía Đông tỉnh chủ động ứng phó mưa lũ

23/09/2026 14:48 — Agribank Lâm Đồng II tuyển dụng 12 lao động đợt 1 năm 2026

23/09/2026 14:02 — Phường La Gi huy động lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập

23/09/2026 13:19 — Lâm Đồng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

23/09/2026 12:35 — Hơn 330.000 lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hè

23/09/2026 12:18 — Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

23/09/2026 11:38 — Lâm Đồng không cho phép "thấy khó, đề xuất điều chỉnh giảm thu ngân sách"

23/09/2026 11:19 — Cử tri Bắc Bình kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh, đất đai và hạ tầng

23/09/2026 11:19 — Cháy nhà tạm trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng, 3 mẹ con tử vong

23/09/2026 10:27 — Lâm Đồng: 5 xe tải va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 14

23/09/2026 09:18 — Giao thông Trường Xuân đổi thay từ nguồn lực mục tiêu quốc gia

23/09/2026 07:27 — Quốc lộ 27 đoạn qua Lâm Đồng xuống cấp: Cần một giải pháp căn cơ

23/09/2026 06:41 — Mùa hồng Lâm Đồng mở thêm hướng phát triển du lịch canh nông

23/09/2026 06:40 — Lâm Đồng xem xét đầu tư hoàn chỉnh hai tuyến cao tốc trọng điểm

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