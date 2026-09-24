Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Phượng Sơn

Ngày 24/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Trần Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Leo Thị Lịch, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Thị Việt Hà, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tiếp xúc với cử tri phường Phượng Sơn.

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và một số sở, ngành thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phượng Sơn và đông đảo cử tri trong phường.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Quốc hội làm việc trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 20/11.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua và cho ý kiến 45 dự án luật, nghị quyết. Trong đó có 42 dự án luật và 1 nghị quyết do Chính phủ trình; 1 dự án luật và 1 nghị quyết do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trình. Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Cùng đó, thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu, cử tri tham gia buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe thông báo, đại biểu cử tri phường Phượng Sơn nêu nhiều ý kiến kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy, chính sách đối với cán bộ, người có công và phát triển hạ tầng trên địa bàn. Trong đó, về lĩnh vực giao thông, tuyến đường kết lối từ Cảng Mỹ An - Quốc lộ 31, đi Lạng Sơn được UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay còn khoảng 10 km thuộc địa bàn xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn đầu tư xây dựng nhưng tiến độ rất chậm.

Trước thực trạng đó, cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn kiến nghị với UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Qua đó sớm đưa tuyến đường này vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng của các tỉnh phía Đông như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh trong thời gian tới.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn các xã, phường mới rộng gấp 4, 5 lần so với trước, việc giao dịch về đất đai của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cử tri mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương chuyển Văn phòng đăng ký đất đai về thuộc quyền quản lý của UBND xã, phường để tạo thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho Nhân dân.

Cử tri phường Phượng Sơn nêu ý kiến.

Về phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng, cử tri đề nghị nâng mức đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi đã xuống cấp, nhất là hệ thống thủy lợi khu vực hồ Suối Nứa, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Phản ánh tình trạng điện yếu, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân, đề nghị ngành chức năng quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống điện.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất xem xét bố trí và thành lập thêm các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, phường, đồng thời tuyển dụng, bố trí đủ cán bộ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. Ngoài ra, xem xét tăng phụ cấp cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, do sau sáp nhập địa bàn các thôn, tổ dân phố rất rộng, khối lượng công việc nhiều. Thông qua đó, kịp thời động viên người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Tại hội nghị, Đảng ủy, UBND phường Phượng Sơn phát biểu làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó có việc đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, giáo dục; việc thu thập cơ sở dữ liệu về đất đai. Đồng thời cho biết, hiện nay, phường đã đầu tư kinh phí trang bị máy tính, máy in, máy scan cho các tổ dân phố; sắp tới trên cơ sở cân đối ngân sách, phường sẽ triển khai chương trình hỗ trợ trang thiết bị cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thể.

Cùng đó, lãnh đạo Sở Nội vụ ghi nhận, trao đổi một số vấn đề về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách; việc tuyển dụng, bổ sung cán bộ, công chức.

Đại biểu Trần Văn Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Văn Lâm thay mặt Đoàn cảm ơn cử tri đã phát biểu thẳng thắn, cụ thể những vấn đề từ thực tiễn địa phương. Đồng thời đánh giá cao những nội dung trao đổi, trả lời của lãnh đạo địa phương và ngành chức năng.

Đồng chí mong muốn trên cơ sở những nội dung đó, các đại biểu đại diện cử tri sẽ về tuyên truyền, phổ biến để Nhân dân, cử tri địa phương nắm bắt, hiểu rõ hơn, từ đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí cũng đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề về chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho Nhân dân liên quan đến dự án cảng Mỹ An. Xem xét, nghiên cứu phương án hỗ trợ phương tiện phòng, chống lũ lụt theo kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Đối với nhóm ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đồng chí Trần Văn Lâm cho rằng, một số nội dung cử tri nêu cần phải được đánh giá, tổng kết thực tiễn để có định hướng, chủ trương chung. Do vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận, tổng hợp toàn bộ ý kiến, trên cơ sở đó phân loại, chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét cũng như phản ánh tại Kỳ họp của Quốc hội.