Bắc Ninh: Tổng kiểm tra, rà soát, xử lý các bến bãi vi phạm hành lang đê điều

Trên địa bàn phường Trí Quả có 3 bến bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng và trạm trộn bê tông, xi măng, bê tông nhựa. Trong đó, các bến bãi, trạm trộn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Loan Phương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Nguyên và Công ty cổ phần Bê tông Đắc Đạo đang hoạt động. Ngoài ra, còn một bến bãi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Tú chưa hoạt động bốc xếp, tập kết vật liệu.

Đoàn kiểm tra nắm bắt việc chấp hành quy định pháp luật về đê điều tại phường Trí Quả.

Theo UBND phường Trí Quả, thời gian qua, địa phương đã nhiều lần rà soát, lập hồ sơ xây dựng kế hoạch, phân loại từng trường hợp theo mức độ vi phạm để tập trung xử lý.

Tuy vậy, việc xử lý vi phạm gặp khó khăn trong quá trình xác minh nguồn gốc đất; việc thuê, sử dụng đất tại khu vực bãi sông, hành lang đê điều qua nhiều thời kỳ nên thủ tục, quy trình phức tạp. Phường kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc để cấp phép xây dựng, gia hạn hoạt động đối với các đơn vị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp tự ý xây dựng các mố cẩu, vi phạm hành lang thoát lũ khu vực bãi sông đê tả Đuống, thuộc địa bàn xã Đại Đồng.

Đối với xã Đại Đồng, trên địa bàn có 7 bến bãi tập kết vật liệu xây dựng. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã thông báo yêu cầu các chủ bến, bãi ngừng tập kết và giải tỏa vật liệu xây dựng trong mùa mưa lũ (từ 15/6 đến 31/10).

Tuy nhiên, tại hiện trường khu vực bãi sông đê tả Đuống vẫn còn nhà kho, nhà xưởng, mố cẩu, máy móc, thiết bị... lấn chiếm hàng lang thoát lũ; một số bến bãi không nằm trong quy hoạch, vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai.

Đoàn kiểm tra lập biên bản và đề nghị UBND các xã, phường yêu cầu chủ bãi giải tỏa toàn bộ vật liệu tập kết trên mặt bãi, bảo đảm không gian thoát lũ; tháo dỡ các công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bến bãi không đủ điều kiện phải dừng hoạt động, chỉ được hoạt động trở lại sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, giấy phép theo quy định.

Đối với các trạm trộn bê tông tại phường Trí Quả, đoàn kiểm tra yêu cầu tháo dỡ, di dời vào phía trong đê, đến vị trí phù hợp quy hoạch. UBND phường khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp phép bến thủy nội địa đối với các trường hợp đủ điều kiện; tổ chức cưỡng chế, giải tỏa, đóng bến đối với trường hợp không đủ điều kiện hoạt động.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi đã ký ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi ven sông, bảo đảm an toàn đê điều và hành lang thoát lũ.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm tra thực địa, rà soát 100% bến bãi, điểm tập kết, kinh doanh vật liệu và công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông; xác định rõ hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Các trường hợp không đủ điều kiện yêu cầu phải dừng hoạt động.

Đối với vi phạm mới phát sinh, các địa phương phải kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm; vi phạm tồn đọng phải ấn định thời hạn khắc phục, tháo dỡ, trường hợp không chấp hành thì lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để phát sinh vi phạm mới, không xử lý hoặc để tổ chức, cá nhân tiếp tục hoạt động sau khi có quyết định, thông báo đình chỉ.

Công an thành phố được giao phối hợp kiểm tra, duy trì việc dừng hoạt động đối với các bến bãi không đủ điều kiện; xử lý phương tiện quá tải, quá khổ và hoạt động bốc xếp, vận chuyển khoáng sản, vật liệu không rõ nguồn gốc.

Sở Xây dựng rà soát điều kiện hoạt động của các bến thủy nội địa ven sông, đình chỉ, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp hoạt động trái quy định.