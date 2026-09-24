Cần Thơ thành lập Khu Công nghệ cao 5.000 tỷ đồng

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, việc thành lập dự án căn cứ trên Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), các điều chỉnh quy hoạch liên quan và sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy.

Khu Công nghệ cao Cần Thơ sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực công nghệ trọng điểm bao gồm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng và công nghệ sau thu hoạch. Các lĩnh vực này hướng tới phục vụ trực tiếp quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp và nông nghiệp của vùng ĐBSCL, chú trọng chế biến sâu nông, thủy sản, chế tạo máy nông nghiệp thế hệ mới, phát triển năng lượng tái tạo và cung cấp giải pháp công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án được quy hoạch trên diện tích giai đoạn đầu 200ha cùng quỹ đất dự phòng mở rộng 100ha. Cơ cấu sử dụng đất bao gồm 94,8ha dành cho khu sản xuất công nghệ cao và công nghệ chiến lược (chiếm 47,4%); 31,6ha cho khu nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp (15,8%); 20ha cho khu cây xanh, mặt nước (10%); 18ha cho hệ thống giao thông, bãi đỗ xe (9%); 15,8ha cho khu Trung tâm quản lý, điều hành (7,9%); 15,8ha cho khu dịch vụ và hỗ trợ (7,9%); và 4ha cho khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (2%).

Về tài chính, dự án kết hợp giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa. Trong số đó, ngân sách TP Cần Thơ dự kiến bố trí 1.437,668 tỷ đồng (chiếm 28,46%); nguồn vốn huy động ngoài ngân sách (FDI, ODA, vốn nhà đầu tư hạ tầng và thứ cấp) đạt 3.613,766 tỷ đồng (chiếm 71,54%).