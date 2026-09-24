Xã Phúc Thịnh dồn lực giải phóng mặt bằng dự án Urban City

Rà từng hộ, gỡ từng vướng mắc

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, có quy mô nghiên cứu khoảng 470ha, nằm trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2032. Riêng trên địa bàn Phúc Thịnh, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi tại thôn Đìa và thôn Đoài khoảng 179,02ha.

Khu vực thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Thanh Hà

Xác định GPMB là khâu quan trọng quyết định tiến độ dự án, xã Phúc Thịnh triển khai theo phương châm hồ sơ đủ điều kiện đến đâu, hoàn thiện và trình xác nhận đến đó, không chờ toàn bộ hồ sơ hoàn tất mới xử lý đồng loạt.

Theo UBND xã Phúc Thịnh, toàn dự án có 630 hộ thuộc diện phải kê khai, kiểm đếm. Đến nay, 586 hộ đã hoàn thành, đạt khoảng 93%. Tại thôn Đoài, trong 137 hộ thuộc diện kiểm đếm, đã hoàn thành 131 hộ, đạt 95,6%; còn 6 hộ chưa thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Vân, Bí thư Chi bộ thôn Đoài cho biết, các hộ chưa kiểm đếm chủ yếu do đi làm ăn xa, chưa thể về địa phương đúng thời gian, chứ không phải không đồng tình với dự án. Qua trao đổi, các hộ đều sẵn sàng phối hợp và đã thống nhất sắp xếp thời gian trở về trong tuần tới để hoàn thành kiểm đếm.

Xã Phúc Thịnh lấy ý kiến người dân về khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Thanh Hà

Tại thôn Đìa, trong 493 hộ thuộc diện kiểm đếm, đã thực hiện đối với 455 hộ. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được tổ chức thực hiện.

Trưởng thôn Đìa Đỗ Thúy Ngọc cho biết, người dân trên địa bàn cơ bản ủng hộ chủ trương triển khai dự án. Một số trường hợp chưa kiểm đếm được do đang làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có biến động mua bán, chuyển nhượng nên chưa nắm đầy đủ thông tin. Những trường hợp này đang được địa phương rà soát, hướng dẫn để từng bước hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc kiểm đếm đúng đối tượng, đúng hiện trạng.

Trước đó, ngày 4-9, xã đã công khai bản đồ, phạm vi thu hồi đất và hồ sơ pháp lý dự án; tổ chức họp các hộ có đất, tài sản nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Việc công khai được thực hiện trong 7 ngày, đến hết ngày 10-9. UBND xã cũng đã ban hành thông báo thu hồi đất đợt 1 đối với 542 trường hợp.

Như vậy, các bước GPMB đang được triển khai liên tục, từ công khai thông tin, ban hành thông báo thu hồi đất đến kê khai, kiểm đếm, xác minh nhân khẩu và xác nhận nguồn gốc đất.

Kiểm soát tiến độ đến từng thửa đất

Theo UBND xã Phúc Thịnh, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là không để hồ sơ hoàn thành một công đoạn rồi phải chờ đợi ở công đoạn tiếp theo. Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã được yêu cầu theo dõi tiến độ đến từng hộ, từng thửa đất, trong đó xác định rõ tình trạng thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, xác minh nhân khẩu, xác nhận nguồn gốc và vướng mắc cụ thể.

Địa phương đồng thời yêu cầu báo cáo tiến độ hằng ngày, trong đó phải nêu rõ số hồ sơ hoàn thành, số hồ sơ tồn, nguyên nhân, đơn vị hoặc cá nhân phụ trách và thời hạn xử lý. Cách làm này giúp chuyển từ theo dõi tiến độ chung sang kiểm soát cụ thể từng hồ sơ.

Xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị thông tin đến người dân về dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Thanh Hà

Trao đổi về tiến độ, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho biết, địa phương phấn đấu cơ bản hoàn thành GPMB đất nông nghiệp trong khoảng từ ngày 20 đến 25-10. Công tác kiểm đếm đất nông nghiệp đến nay cơ bản hoàn thành; các thủ tục còn lại đang được tập trung thực hiện để sớm ban hành thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại.

Đối với đất tổ chức nằm trong phạm vi dự án, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất. Trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện kiểm đếm bắt buộc khi đủ điều kiện. Mốc dự kiến là ngày 20-10 hoàn thành bước kiểm đếm bắt buộc, sau đó lập dự thảo phương án, phấn đấu hoàn thành phần việc liên quan đến đất tổ chức trong tháng 11.

Với đất công, xã thực hiện thu hồi theo quy định. Riêng đất ở, tiến độ GPMB gắn với chính sách tái định cư. Theo lãnh đạo xã, phương án tái định cư tại chỗ trong phạm vi dự án là một trong những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân có đất ở bị thu hồi.

Từ việc rà từng hộ, kiểm đếm từng thửa đất đến xác minh nhân khẩu, nguồn gốc sử dụng đất và chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, Phúc Thịnh đang đẩy nhanh từng công đoạn GPMB. Với tiến độ hiện nay, địa phương hướng tới mục tiêu hoàn thành phần việc đất nông nghiệp trong tháng 10, đồng thời xử lý các hồ sơ còn vướng mắc, bảo đảm tiến độ chung của dự án.