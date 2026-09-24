Cử tri xã Đông Hòa kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Cử tri ấp 7 Xáng kiến nghị trong lĩnh vực điện, nước.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề dân sinh trên địa bàn.

Trong đó, cử tri ấp 7 Xáng kiến nghị ngành chức năng sớm hoàn thiện việc kéo điện, lắp đồng hồ cho các hộ dân tại tuyến kênh Ông Hai Điển. Cử tri ấp Thạnh Tây B kiến nghị kéo nước sạch phục vụ người dân tuyến kênh Sáng 3.

Cử tri ấp Thạnh Tây B cũng kiến nghị mở cổng phụ tại Trường Tiểu học Đông Hòa 5 cũ, hiện là phân hiệu của Trường Tiểu học Đông Hòa, nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón học sinh.

Đại diện Công an xã Đông Hòa trả lời kiến nghị của cử tri về lĩnh vực an ninh trật tự.

Về an ninh trật tự, cử tri ấp 7 Xáng đề nghị lực lượng công an tăng cường tuần tra tại tuyến kênh Ông Lục do khu vực này thường xảy ra tình trạng mất trộm. Cử tri ấp Hòa Đông kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý và triệt xóa tụ điểm đá gà tại khu vực kênh Sáng 3.

Đối với lĩnh vực môi trường, cử tri ấp 9 Xáng phản ánh tình trạng nước thải từ lò mổ heo khu vực cầu Chiến Thắng, lộ Xuyên Á xả ra sông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý. Cử tri ấp 9 Xáng cũng kiến nghị nạo vét kênh nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Liên quan đến chế độ, chính sách, cử tri Trần Công Tạo, ngụ ấp Thạnh Tây B, đề nghị xem xét hỗ trợ nhà ở do bản thân được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND xã Đông Hòa ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.