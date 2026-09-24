Người dân góp ý dự thảo Luật Đất đai trên VNeID đến ngày 7/10

Bộ Công an cho biết, thực hiện đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 10689/BNNMT-QLĐĐ ngày 17/9/2026, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) triển khai đăng tải toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cùng danh mục các vấn đề cần xin ý kiến trên trang thông tin điện tử của VNeID.

Người dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) qua ứng dụng VNeID (Ảnh có sử dụng AI).

C06 đồng thời triển khai chức năng "Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)" trên ứng dụng VNeID phiên bản di động. Theo lộ trình Bộ Công an công bố, việc xây dựng, hoàn thiện giao diện dự kiến hoàn thành trước ngày 23/9/2026; thời gian lấy ý kiến từ ngày 23/9 đến ngày 7/10/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thiết lập ba phương án để người dân lựa chọn đối với toàn văn dự thảo và các vấn đề cần xin ý kiến: "Tán thành hoàn toàn", "Tán thành có góp ý" hoặc "Không tán thành". Với hai phương án sau, người dân có thể nhập ý kiến vào trường "Nội dung góp ý" và gửi qua ứng dụng.

Toàn bộ dữ liệu góp ý sẽ được trích xuất, bàn giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo kế hoạch Bộ Công an nêu, việc bàn giao hoàn thành trong ngày 9/10/2026.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến gồm 13 chương, 115 điều. Danh mục xin ý kiến tập trung vào tám nhóm vấn đề, trong đó có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tài chính đất đai và giá đất. Các nhóm vấn đề còn lại liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và chế độ sử dụng đất; cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp và phân quyền trong quản lý đất đai; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; công chứng, chứng thực hợp đồng và văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.