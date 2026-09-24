Phát triển nhà ở xã hội phải sát nhu cầu, phù hợp khả năng chi trả

Chiều 24-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có 19 dự án NƠXH đã được lựa chọn chủ đầu tư, với quy mô 23.056 căn. Trong đó, giai đoạn 2023 - 2025 có 4 dự án đã hoàn thành với 1.655 căn. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có 15 dự án đã được lựa chọn và đang triển khai, gồm 3 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, với tổng diện tích khoảng 116,89ha, quy mô 21.401 căn. Hiện có 9 dự án với 12.566 căn đang thi công; 3 dự án với 3.702 căn đang thực hiện thủ tục chuẩn bị triển khai và 3 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang với 5.133 căn.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Phú báo cáo tại buổi làm việc.

Giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ giao Khánh Hòa hoàn thành 7.243 căn NƠXH; riêng năm 2026 là 3.200 căn. Để tạo quỹ đất phục vụ phát triển NƠXH, giai đoạn 2023 - 2030, toàn tỉnh đã quy hoạch 51 vị trí với tổng diện tích hơn 284,9ha. Trong đó, có 21 vị trí, diện tích hơn 171,4ha dành để xây dựng NƠXH; 22 vị trí, hơn 71,5ha là quỹ đất dành để phát triển NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; 3 vị trí với khoảng 10ha phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang và 5 vị trí với hơn 31,9ha xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát dành nhiều thời gian trao đổi về tiến độ triển khai quỹ đất 20% dành để phát triển NƠXH trong các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại; việc hỗ trợ người mua NƠXH tiếp cận nguồn vốn vay; đánh giá nhu cầu thực tế của người dân và khả năng cung ứng nhà ở. Các đại biểu cũng cho rằng giá bán NƠXH hiện còn cao so với khả năng chi trả của một bộ phận người thu nhập thấp; đồng thời đề nghị làm rõ những khó khăn trong việc xác minh điều kiện thu nhập đối với lao động tự do để bảo đảm người có nhu cầu thực sự có thể tiếp cận chính sách.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải trình một số ý kiến của đoàn giám sát.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang đánh giá cao những nỗ lực của Sở Xây dựng trong tham mưu UBND tỉnh triển khai chính sách phát triển NƠXH, đặc biệt trong công tác quản lý quy hoạch, rà soát và bố trí quỹ đất phục vụ phát triển NƠXH. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu phân bố các khu đất phát triển NƠXH hợp lý, dàn trải trên địa bàn tỉnh, phù hợp với nhu cầu của người dân từng khu vực; đồng thời nghiên cứu kỹ phương án giá bán, bảo đảm sát thực tế và phù hợp hơn với khả năng chi trả để người thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận nhà ở.

Đối với những khó khăn trong xét duyệt hồ sơ, nhất là việc xác minh thu nhập của lao động tự do, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang đề nghị Sở Xây dựng làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, sở cần tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án NƠXH nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động; thường xuyên cập nhật những quy định, chính sách mới vào Cẩm nang hướng dẫn người dân tiếp cận NƠXH, giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan.