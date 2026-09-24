Cử tri xã Nam Hà Lâm Hà phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước.

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (bên phải) và bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng (bên trái) tiếp xúc cử tri tại xã Nam Hà Lâm Hà

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Nam Hà Lâm Hà phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt; đề nghị các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ những khó khăn phát sinh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo xã Nam Hà Lâm Hà tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn, nhất là các tuyến đường phục vụ sản xuất và đi lại của người dân. Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các giao dịch, hồ sơ liên quan.

Bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Một vấn đề khác được các cử tri quan tâm là chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn sau khi thực hiện sáp nhập. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, quan tâm hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động và động viên lực lượng này tiếp tục tham gia công tác tại cơ sở.

Cử tri Nguyễn Văn Hùng phát biểu, kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Các cử tri cũng phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn đất san lấp đang ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng, cải tạo vườn của người dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để người dân có nguồn vật liệu san lấp hợp pháp, đáp ứng nhu cầu sản xuất và xây dựng.

Cử tri Phạm Thị Hà phát biểu, kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hà Lâm Hà phát biểu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Lâm Văn Đoan ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nam Hà Lâm Hà; đồng thời trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan Trung ương để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cử tri

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Qua tiếp xúc cử tri, những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn đời sống, sản xuất tại xã Nam Hà Lâm Hà được phản ánh trực tiếp đến Đoàn ĐBQH và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo đảm các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo quy định.