HĐND xã Nam Cam Ranh thông qua đồ án quy hoạch chung

Sáng 24-9, HĐND xã Nam Cam Ranh khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thông qua Đồ án quy hoạch chung xã Nam Cam Ranh đến năm 2050.

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét tờ trình của UBND xã về đề nghị thông qua đồ án quy hoạch chung. Đồ án được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính xã Nam Cam Ranh, với quy mô 9.715,72ha; định hướng quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đồ án, xã Nam Cam Ranh được định hướng phát triển theo hướng kết hợp đô thị, nông thôn, sinh thái; phát huy lợi thế không gian ven biển, vịnh, bán đảo và hải đảo. Các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp - logistics, nông nghiệp và thủy sản được xác định là những hướng phát triển quan trọng, gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồ án tổ chức không gian phát triển theo mô hình “Ba trung tâm - Bốn hành lang - Năm phân vùng”, trong đó định hướng hình thành các trung tâm hành chính - công cộng - dịch vụ, logistics, du lịch bán đảo; các hành lang phát triển gắn với hệ thống giao thông quan trọng và các vùng chức năng phù hợp với đặc điểm từng khu vực...

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung xã Nam Cam Ranh. Đây là cơ sở để địa phương định hướng tổ chức không gian, đầu tư kết cấu hạ tầng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.