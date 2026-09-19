Lâm Đồng hôm nay 19/09

Bản tin tổng hợp sau 18h00 ngày 19/09 ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng tại tỉnh Lâm Đồng trên các lĩnh vực chỉ đạo điều hành, an ninh trật tự, y tế cộng đồng và đời sống xã hội. Trọng tâm trong ngày hướng về công tác ứng phó thiên tai sụt lún tại cơ sở, siết chặt quản lý không gian mạng và các hoạt động bảo đảm an sinh, an toàn tiêu dùng.

Bên cạnh các quyết sách hành chính cấp bách, nhiều sự kiện thể thao, văn hóa và giáo dục cũng diễn ra sôi nổi, góp phần phản ánh bức tranh toàn diện và nhịp sống tích cực của địa phương.

Điểm nhanh

An ninh trật tự — Lâm Đồng siết quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng: UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng ngừa và đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ trên môi trường số.

Y tế — Lâm Đồng thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm vi phạm: Cơ quan chức năng đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu hủy hai sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Ứng phó thiên tai — Khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp khu vực sụt lún xã Quảng Sơn: Lãnh đạo HĐND tỉnh yêu cầu kiểm tra hiện trạng tại thôn Đắk Snao để kịp thời bảo vệ an toàn cho người dân.

Quản lý tài nguyên — Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Đam Rông 4: Tỉnh giao xác minh và xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý của các bên liên quan sau phản ánh báo chí.

Thể thao — Nữ Vận động viên Lâm Đồng giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới: Vận động viên Nguyễn Thị Lệ Kim xuất sắc đem về tấm huy chương Vàng đôi nam nữ tại Hàn Quốc.

Các mảng tin nổi bật

Chính quyền chỉ đạo và quy hoạch phát triển

Lâm Đồng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành rà soát, thảo luận và thống nhất điều chỉnh nhiều mục tiêu phát triển quan trọng.

Lâm Đồng tích cực tháo gỡ vướng mắc dự án, xử lý nhà đất dôi dư: Tổ chỉ đạo 751 tỉnh tập trung gỡ khó cho các công trình tồn đọng và quản lý hiệu quả tài sản công dôi dư sau sáp nhập bộ máy.

Lâm Đồng đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ vùng trồng dược liệu: Địa phương định hướng phát triển bền vững chuỗi dược liệu nhằm tạo sinh kế và bảo đảm nguồn cung chăm sóc sức khỏe.

Lam Dong Promotes Investment in Industrial Parks: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nguồn lực vào khu công nghiệp Hàm Kiệm II thuộc xã Hàm Kiệm.

An ninh trật tự và quản lý nhà nước

Tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững trật tự xã hội và xử lý nghiêm các sai phạm trong sử dụng tài nguyên môi trường.

Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Đam Rông 4

Lâm Đồng siết quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng: UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển công cụ hỗ trợ trực tuyến.

Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Đam Rông 4: Tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra và làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Công an Lâm Đồng đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên pháp luật: Đội thi Công an tỉnh đạt thành tích cao tại hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi lực lượng Công an cơ sở cấp Bộ.

Y tế, an sinh xã hội và giáo dục

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu: Đoàn kiểm tra liên ngành triển khai kiểm soát chất lượng thực phẩm nhằm phục vụ mùa Trung thu an toàn cho người dân toàn tỉnh.

Lâm Đồng tăng phòng bệnh tay chân miệng trong trường học: Ngành y tế phối hợp các trường mầm non kiểm soát dịch bệnh lây lan khi học sinh tựu trường.

Lâm Đồng thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm vi phạm: Sở Y tế thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiến hành tiêu hủy hai lô mỹ phẩm không đạt chuẩn.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên: Học bổng Vallet tiếp tục được trao cho các học sinh, sinh viên hiếu học vượt khó trên địa bàn.

Văn hóa, thể thao và môi trường

Sôi nổi Hội thi “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng”: Ngày hội sáng tạo lồng đèn rực rỡ diễn ra tại phường Nam Gia Nghĩa đem lại sân chơi ý nghĩa cho trẻ em.

Lâm Đồng phát động chạy bộ hưởng ứng “Ngày An ninh mạng Việt Nam” năm 2026: Hoạt động thể thao cộng đồng tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt thu hút đông đảo người dân.

Lâm Đồng phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026: Khoảng 500 người đã tham gia lễ phát động bảo vệ môi trường tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Nữ Vận động viên Lâm Đồng giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới: Vận động viên Nguyễn Thị Lệ Kim đạt đỉnh cao thành tích thi đấu quốc tế.

Người hâm mộ tiếp sức cho bóng đá Lâm Đồng: Hàng nghìn cổ động viên tiếp lửa cho đội bóng tỉnh nhà trong trận đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia.

Lam Dong Marks World Tourism Day: Ngành du lịch tỉnh chuẩn bị các hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Du lịch Thế giới vào 27/9.

Hoàn thiện hồ sơ khoa học 8 di tích lịch sử, di sản văn hóa: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ công nhận xếp hạng các danh lam, di sản nổi bật.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

19/09/2026 18:01 — Lâm Đồng siết quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng

19/09/2026 17:11 — Lâm Đồng thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm vi phạm

19/09/2026 15:58 — Khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp khu vực sụt lún xã Quảng Sơn

19/09/2026 14:47 — Sôi nổi Hội thi “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng”

19/09/2026 13:53 — Lam Dong Promotes Investment in Industrial Parks

19/09/2026 12:59 — Lâm Đồng đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ vùng trồng dược liệu

19/09/2026 12:57 — Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

19/09/2026 12:52 — Lâm Đồng phát động chạy bộ hưởng ứng “Ngày An ninh mạng Việt Nam” năm 2026

19/09/2026 11:58 — Những con đường mở lối phát triển vùng khó Lâm Đồng

19/09/2026 11:07 — Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Đam Rông 4

19/09/2026 11:06 — Lâm Đồng tăng phòng bệnh tay chân miệng trong trường học

19/09/2026 10:55 — Công an Lâm Đồng đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên pháp luật

19/09/2026 10:53 — Lâm Đồng phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026

19/09/2026 09:51 — Nữ Vận động viên Lâm Đồng giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới

19/09/2026 07:58 — Lâm Đồng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030

19/09/2026 07:57 — Lâm Đồng tích cực tháo gỡ vướng mắc dự án, xử lý nhà đất dôi dư

19/09/2026 06:00 — Lam Dong Marks World Tourism Day

19/09/2026 05:00 — Người hâm mộ tiếp sức cho bóng đá Lâm Đồng

19/09/2026 05:00 — Mở rộng không gian du lịch thêm nhiều trải nghiệm

19/09/2026 05:00 — An toàn trên những cung đường mùa mưa bão

19/09/2026 05:00 — Làm quen bắn nỏ - bắn ná, gặt hái thành tích

19/09/2026 05:00 — Hoàn thiện hồ sơ khoa học 8 di tích lịch sử, di sản văn hóa

19/09/2026 05:00 — Chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên

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