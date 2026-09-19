Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và sản xuất

Cán bộ y tế phường Hồng Hà tham gia vệ sinh môi trường cùng người dân. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Các tỉnh, thành phố hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, nhất là người dân tại các điểm sơ tán và khu vực lũ rút chậm, ngập lụt còn kéo dài trong những ngày tới. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, cần tổng hợp thiệt hại và đề xuất nhu cầu gửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, tránh tư tưởng chủ quan, bất cẩn khi mưa giảm, lũ đang rút nhưng còn ở mức cao; vận hành, điều tiết các hồ chứa bảo đảm an toàn chống lũ hạ du, tính toán khả năng tích nước để sẵn sàng ứng phó với hạn hán, thiếu nước do El Nino. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê chống lũ trong tình huống mực nước các sông tiếp tục lên và xảy ra sự cố, nhất là các tuyến đê ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 19/9, mưa lớn diễn ra sáng ngày 19/9, gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm, ảnh hưởng giao thông tại Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện nước đang rút, địa phương đã bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các vị trí ngập.

Mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 người chết tại Phú Thọ; 6 nhà sập (Thanh Hóa 5, Ninh Bình 1); 110 nhà hư hỏng (Ninh Bình 3, Nghệ An 13, Hà Nội 1; Lào Cai 10, Phú Thọ 33, Thanh Hóa 50). Hiện còn khoảng 15.750 nhà bị ngập (Ninh Bình 3.750, Nghệ An 10, Hà Nội 3.557, Thanh Hoá 8.433) thuộc các vùng trũng thấp, ngoài đê).

Về nông nghiệp có 23.365ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 8.993ha, Nghệ An 1.100ha, Hà Nội 6.873ha, Thanh Hoá 6.499ha); 3.929ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại; 49.794 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại (Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội, Phú Thọ 120, Thanh Hoá); 4.765,9ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại (Hà Nội 208ha, Phú Thọ 1,62ha, Thanh Hoá 3.451ha, Nghệ An 659ha); 3.917m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng; 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Ninh Bình 10, Hà Nội 7, Phú Thọ 10, Thanh Hóa 4).

Mưa lũ gây ra 5 sự cố đê điều (Ninh Bình 3, Thanh Hóa 2). Hiện địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu với giải pháp trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê.

Đối với tình hình giao thông hiện còn 3 điểm sạt lở gây ách tắc trên Quốc lộ 16 và tỉnh lộ tại Thanh Hóa; 28 vị trí ngập gây ách tắc giao thông ở các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An ( 12 điểm trên các tuyến quốc lộ tại Thanh Hóa, trong đó Quốc lộ 45 có 2 điểm; Quốc lộ 47C có 1 điểm, Quốc lộ 217B có 3 điểm, Quốc lộ 10 có 1 điểm; Đường Nghi Sơn - Bãi Trành có 1 điểm). Hiện địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành

phố từ Nghệ An đến Huế tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên.

Theo đó, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 19/9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Nghệ An và Quảng Trị từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Hà Tĩnh từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; thành phố Huế từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Gia Lai từ 5-10mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Châu Hồng, Châu Lộc, Con Cuông, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Quàng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nhân Hòa, Quế Phong, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân An, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Xuân (tỉnh Nghệ An).

Tại tỉnh Hà Tĩnh gồm các xã, phường: Cổ Đạm, Nam Hồng Lĩnh; Can Lộc, Hồng Lộc, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Tùng Lộc, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Văn, Mai Hoa, Mai Phụ, Hà Huy Tập, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Trường Lưu, Vũ Quang.

Đối với tỉnh Quảng Trị gồm các xã, phường: Kim Ngân, Lệ Ninh, Quảng Ninh, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn; Bến Quan, Cồn Tiên, Hiếu Giang, Đồng Sơn; Ba Lòng, Cam Lộ, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Tà Rụt.

Trên địa bàn thành phố Huế có các xã, phường: A Lưới 5, Bình Điền, Phong Điền,Phú Bài.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai gồm các xã, phường: Ayun, Đak Rong, Đức Cơ, Hra, Ia Chia, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Grai, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Mơ, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 00 giờ đến 16 giờ ngày 19/9, khu vực các tỉnh, thành trên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Châu Lộc 67,2mm (Nghệ An), Hồ Thượng Tuy 109,2mm (Hà Tĩnh), Trường Xuân 213,4mm (Quảng Trị), Bình Tiến 74,8mm (Huế)... Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 19/9, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như Thủy điện Ia Hrung 52,8mm, Ia Kha 37,2mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.