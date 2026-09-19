Vĩnh Long đối mặt với các đợt triều cường gây ngập sâu trong ba tháng cuối năm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 3 tháng cuối năm 2026 sẽ xuất hiện nhiều đợt triều cường gây ảnh hưởng trực tiếp đến Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, đợt ngập lụt sâu đầu tiên sẽ bắt đầu ngay từ kỳ triều cường cuối tháng 9, kéo dài từ ngày 25/9 đến 01/10. Bước sang tháng 10, tình trạng ngập sâu tiếp tục ảnh hưởng qua hai đợt triều cường đầu tháng (từ ngày 7 đến 14/10) và cuối tháng (từ ngày 20 đến 30/10).

Tình trạng nước dâng cao tiếp tục duy trì trong tháng 11 với hai đợt triều cường dâng cao từ ngày 4 đến 10/11 và từ ngày 21 đến 27/11. Đến tháng 12, khu vực này sẽ còn đón thêm một đợt triều cường cao kéo dài từ ngày 20 đến 28/12. Việc nhiều xã ở Vĩnh Long bị ảnh hưởng bởi các đợt triều cường sẽ tác động rất xấu đến môi trường, làm đình trệ các hoạt động giao thông đường bộ lẫn đường thủy, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và các hoạt động sản xuất, kinh tế – xã hội của người dân trong vùng.

Triều cường gây ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội của người dân (Ảnh: Trí Trần)

Dữ liệu dự báo thủy văn trong quý IV năm 2026 cho thấy sức ép lớn lên hệ thống đê bao toàn tỉnh. Trên tuyến sông Tiền, tại trạm Mỹ Thuận – cửa ngõ thủy văn đặc biệt quan trọng của Vĩnh Long – mực nước lớn nhất trong tháng 10 dự kiến chạm mốc 220cm, với mức trung bình đạt 85cm và mức thấp nhất lùi về -62cm. Sang tháng 11, đỉnh triều tại Mỹ Thuận vẫn duy trì ở mức cao 213cm và giảm nhẹ xuống 196cm vào tháng 12. Cùng trên tuyến sông Tiền, trạm Chợ Lách ghi nhận đỉnh triều tháng 10 ở mức 210cm, tháng 11 là 205cm và tháng 12 là 187cm, với mực nước trung bình dao động từ 64cm đến 75cm.

Trên hệ thống sông Hậu, diễn biến triều cường cũng tương đương. Tại trạm Cầu Quan, mực nước lớn nhất được dự báo sẽ tăng dần từ 215cm (tháng 10) lên đỉnh điểm 218cm (tháng 11) trước khi hạ nhẹ xuống 213cm (tháng 12). Mực nước thấp nhất tại đây dao động từ -100cm đến -135cm, kéo theo mực nước trung bình ở mức khá cao, từ 73cm đến 82cm trong ba tháng cuối năm.

Tại Vĩnh Long hệ thống sông Cổ Chiên cũng ghi nhận những con số báo động. Tại trạm Trà Vinh, đỉnh triều sẽ đạt 215cm trong tháng 10, vọt lên 220cm trong tháng 11 và giữ mức 215cm vào tháng 12; mực nước trung bình duy trì đều đặn ở mức 75cm đến 85cm. Trạm Bến Trại cũng trên sông này có đỉnh triều dao động từ 185cm đến 190cm, với mực nước trung bình quanh mức 51-56cm.

Chợ Phước Thọ, xã Tân Hạnh bị ảnh hưởng bởi triều cường. (Ảnh: Trí Trần)

Các hệ thống sông liền kề như Hàm Luông và Cửa Đại cũng chịu áp lực. Trên sông Hàm Luông, trạm Mỹ Hóa ghi nhận đỉnh triều dao động từ 175cm đến 182cm, trong khi trạm An Thuận có đỉnh triều từ 178cm đến 183cm trong quý IV. Tại Cửa Đại (trạm Bình Đại), đỉnh triều duy trì quanh mốc 180cm đến 188cm, với chân triều rút sâu nhất xuống -202cm vào tháng 12.

Hiện tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng đồng bộ hóa hạ tầng chống ngập, kết nối lại hệ thống cảnh báo sớm để bảo vệ thành quả kinh tế và đảm bảo đời sống cho người dân trước mùa triều cường trên địa bàn tỉnh.