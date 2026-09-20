Ô tô vỡ làm đôi sau va chạm, 2 người tử vong, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe Mercedes đã va chạm với chiếc xe Fiat. Vụ tai nạn khiến chiếc xe Fiat bị lật úp, vỡ làm đôi và hư hỏng hoàn toàn. Nursel Esmer (36 tuổi) và Özgül Dolu (51 tuổi) đã tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Sau khi nhận được thông báo, các đội y tế, AFAD (Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp) và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong thành phố bằng xe cứu thương và đang được điều trị.

Thi thể của hai người thiệt mạng đã được đưa đến nhà xác Bệnh viện Đại học Fırat để khám nghiệm tử thi sau khi khám nghiệm.

Chiếc ô tô vỡ làm đôi sau va chạm. Ảnh: IHA.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra tại hiện trường. Hình ảnh từ camera an ninh về vụ tai nạn giao thông đã được công bố.

Lý do tại sao Nursel Esmer và Özgül Dolu, những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, lại có mặt ở Elazığ cũng đã được làm rõ. Được biết, Esmer và Dolu đến thành phố này để làm việc, giám sát sản phẩm cho một công ty dệt may.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể của Esmer được đưa về Batman, còn thi thể của Dolu được đưa về İzmir.

Phương Linh (theo IHA)