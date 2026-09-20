Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031

Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 -2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn, do được Bộ Chính trị điều động, phân công công tác khác. Đồng thời, HĐND tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ngày 18/9, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh khẳng định sẽ tận tâm, tận lực, hành động vì lợi ích của người dân và sự phát triển chung của tỉnh; cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, ông Nguyễn Thế Mạnh xác định trọng tâm là giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền cơ sở theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 11% năm 2026 và duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo; phát triển công nghiệp, hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng.

Cùng với phát triển kinh tế, Thái Nguyên sẽ tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thương mại điện tử. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được chú trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh

Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số tiên tiến phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường tiếp thu ý kiến giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững ổn định trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; lý luận chính trị cao cấp. Ông Nguyễn Thế Mạnh trưởng thành từ ngành Thanh tra Bộ Tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác; trong đó, có chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính. Tháng 3/2016, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Từ tháng 7/2020, giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tháng 3/2025, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Trong thời gian công tác tại Ban, ông Nguyễn Thế Mạnh tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu về chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.