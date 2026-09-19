Tìm thấy thi thể nữ sinh Thái Nguyên trên sông Cầu

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nữ sinh trên sông.

Trước đó, khoảng 11 đến 12 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực cầu Bến Tượng, thuộc địa phận phường Phan Đình Phùng giáp ranh với phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện một người nghi nhảy xuống sông Cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên huy động xuồng cao su cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Một số đội cứu hộ tình nguyện cũng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tìm người bị nạn.

Sau hơn 6 giờ tổ chức tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nữ sinh. Các lực lượng sau đó phối hợp đưa thi thể vào bờ, bàn giao cho gia đình và lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Nạn nhân được xác định là Đ.H.N., sinh năm 2010, trú tại tổ 20, phường Linh Sơn, là học sinh Trường THPT Đồng Hỷ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.