Lâm Đồng thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm vi phạm

Lâm Đồng đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 2 lô sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da vi phạm (Ảnh: Internet)

2 lô mỹ phẩm dưỡng da do Công ty TNHH Muse Medical (TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Bao gồm, sản phẩm RECOVERY CELL CREAM, loại tuýp 50 g, số lô QL148, hạn sử dụng tháng 5/2027, do New&New Co., Ltd sản xuất và CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL, nhãn hàng Peptric, loại chai 3 ml x 10 chai, số lô J224, hạn sử dụng ngày 16/3/2028, do Bio-FD&C Co., Ltd sản xuất.

Lý do thu hồi 2 lô sản phẩm trên là do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố; nhãn sản phẩm mỹ phẩm sử dụng cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngưng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm nêu trên; thực hiện thu hồi, trả về nhà phân phối và gửi báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 3/10/2026, nếu có.

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh tăng cường giám sát chất lượng, lấy mẫu kiểm nghiệm, đặc biệt rà soát các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Các phường, xã, đặc khu phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.