'Siết' đào tạo lái xe, không cho học viên tập lái tại làn số 1 trên cao tốc

Bộ Xây dựng mới có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe về việc tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đào tạo lái xe trên đường.

Theo Bộ Xây dựng, qua thông tin và phản ánh, hiện nay, trên đường bộ đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do người lái xe vi phạm quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn trên đường quốc lộ, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc.

Bên cạnh đó, trên một số tuyến đường, nhất là các tuyến có tốc độ khai thác cao, vẫn còn tình trạng người điều khiển xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện việc chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng.

Các cơ sở đào tạo lái xe phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt công tác kiểm tra, đánh giá học viên đạt kết quả theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch lý thuyết, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường do Bộ Công an ban hành.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo chỉ đạo giáo viên dạy thực hành cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép xe tập lái; không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa);

Đồng thời, chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đối với xe tập lái; không sử dụng xe tập lái không bảo đảm các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để dạy lái xe tại sân tập lái và trên đường giao thông.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe rà soát, kiểm tra định kỳ và đột xuất tình trạng sức khỏe, hiệu lực giấy phép lái xe, kinh nghiệm, kỹ năng lái xe và bảo hiểm tay lái của giáo viên dạy thực hành để phân công giáo viên đủ điều kiện tham gia giảng dạy.

Kiên quyết không để giáo viên, học viên sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy và các chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo lái xe.

Các cơ sở đào tạo nghiên cứu, tham khảo, sử dụng cabin học lái xe ô tô, giáo trình kỹ thuật lái xe ô tô do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) ban hành năm 2018 để biên soạn nội dung các bài giảng về kỹ thuật lái xe. Qua đó, hướng dẫn, trang bị cho người học lái xe các kỹ năng bảo đảm tốc độ, khoảng cách an toàn với các xe chạy cùng chiều phía trước, phù hợp với tình trạng mặt đường, khả năng phanh của xe, tốc độ phản ứng của người lái xe và điều kiện thời tiết như khô ráo, mưa gió, ban ngày, ban đêm...

Đối với việc tổ chức đào tạo lái xe ô tô trên đường, các cơ sở đào tạo phải bảo đảm thời gian mỗi phiên học thực hành lái xe và khoảng cách giữa các phiên học không vượt quá thời gian quy định; đào tạo đầy đủ nội dung theo quy định.

Việc đào tạo phải được tổ chức trên các tuyến đường có mật độ giao thông vừa phải, có đầy đủ tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Đối với nội dung đào tạo trên đường cao tốc, chỉ tổ chức sau khi học viên có đủ kỹ năng, kinh nghiệm lái xe trên đường.

Tại những địa phương không có đường cao tốc, cơ sở đào tạo bố trí đoạn đường tương ứng là đường đôi có dải phân cách giữa và mỗi chiều đường lưu thông có từ 2 làn xe cơ giới trở lên.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến giáo viên, xe tập lái và học viên trong quá trình tổ chức đào tạo thực hành lái xe trên đường. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành lái xe; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tổ chức đào tạo lái xe trên đường, bảo đảm thời gian, nội dung và các tuyến đường theo quy định.