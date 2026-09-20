Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại Quảng Trị, TP Huế ngày 20/09/2026

Trong 6 giờ tới (tính từ sáng ngày 20/09/2026), khu vực vùng núi và trung du thuộc địa bàn Quảng Trị và TP. Huế xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như hiện tượng sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy xiết.

Diễn biến và khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Các hình thái thời tiết nguy hiểm đang đe dọa trực tiếp tới an toàn hạ tầng và người dân tại các sườn dốc tự nhiên cũng như các khe suối nhỏ. Cụ thể diễn biến cần theo dõi:

Khu vực ảnh hưởng: Tỉnh Quảng Trị và TP. Huế.

Thời gian tác động trọng điểm: Trong vòng 6 giờ tới kể từ thời điểm phát tin sáng 20/09/2026.

Loại hình thiên tai rủi ro: Lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở taluy sườn dốc và sụt lún đất do dòng chảy ngầm hoặc nước mặt tích tụ.

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo phòng tránh

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông cục bộ, làm hư hại công trình nhà ở, cơ sở hạ tầng giao thông và đe dọa an toàn tính mạng của người dân sinh sống tại các khu vực ven sông suối.

Để chủ động phòng tránh thiệt hại, các cơ quan chức năng và người dân địa phương cần triển khai ngay các biện pháp sau:

Không qua lại các ngầm tràn: Tuyệt đối không lưu thông qua các ngầm, tràn, đường tràn ngập nước sâu hoặc nơi dòng chảy xiết.

Quan sát dấu hiệu trượt lở: Chủ động sơ tán người và tài sản khỏi vùng trũng thấp, sườn dốc xuất hiện vết nứt hoặc có nguy cơ sạt trượt cao.

Theo dõi sát sao: Cập nhật liên tục các bản đồ phân vùng nguy cơ và cảnh báo thời gian thực để có phương án xử lý kịp thời.