Khẩn trương khắc phục cầu dân sinh bị sập tại xã D'Ran, bảo đảm đi lại cho người dân

Hiện trạng khu vực bị sập mố cầu không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại

Tối 19/9, ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D'Ran cho biết chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực xảy ra sự cố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, tại xóm Ga, thôn Phú Thuận, xã D'Ran, lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về khu vực cầu Suối Cát gây xói mòn, sạt lở phần chân và mố cầu, khiến cầu bê tông dân sinh sập hoàn toàn.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm gián đoạn tuyến giao thông, khiến 8 hộ dân với tổng số 35 nhân khẩu bị cô lập tạm thời.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai phương án bảo đảm an toàn. Ban Chỉ huy Quân sự xã D'Ran cử 1 sĩ quan cùng 9 dân quân thường trực phối hợp với Công an xã có mặt tại hiện trường, kiểm tra và nắm tình hình.

Lực lượng chức năng túc trực, ngăn chặn người dân qua lại khu vực nguy hiểm

Các lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, cắm biển cấm qua lại và bố trí lực lượng túc trực, không để người dân tiếp cận khu vực cầu sập. Đồng thời, các lực lượng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nước suối và nguy cơ sạt lở để chủ động xử lý.

Trước tình hình trên, UBND xã D'Ran đang khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng và xây dựng phương án khắc phục sự cố, sớm ổn định việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trong thời gian chờ khắc phục, khu vực cầu sập được xác định không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc tìm cách đi qua khu vực nguy hiểm; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cán bộ địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến mưa lũ và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.