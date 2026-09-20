Việt Nam - thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên hợp quốc

Ngày 20/9/1977, Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tối 7/6/2019 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc đã công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Theo kết quả bỏ phiếu, có tổng cộng 192 trên tổng số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam chủ động tham gia công việc của Hội đồng Bảo an, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và các giải pháp hòa bình đối với những vấn đề quốc tế. Trong ảnh: Ngày 21/1/2020, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1/2020, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chủ trì cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về tình hình Palestine-Israel. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Việt Nam tham gia thảo luận tại Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột, góp phần thúc đẩy các giải pháp vì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong ảnh: Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (New York, 7/2021). (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Việt Nam cùng Hy Lạp, Ai Cập và Senegal đồng tổ chức Hội thảo “40 năm thông qua UNCLOS - Những thành tựu và thách thức đặt ra." Tham gia hội thảo có các diễn giả uy tín là các giáo sư, chuyên gia pháp lý, trong đó có hai thành viên Uỷ ban Luật pháp quốc tế. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đồng chủ trì phiên tọa đàm (12/2022). (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023–2025, tiếp tục tham gia một cơ chế đa phương quan trọng về quyền con người. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (10/2022). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/3/2023, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết yêu cầu Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Nghị quyết được đệ trình theo sáng kiến của Vanuatu và Nhóm nòng cốt gồm 18 nước, trong đó có Việt Nam. Với tư cách Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc chủ trì phiên thảo luận và thông qua nghị quyết. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Việt Nam thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trong quản lý rác thải, hướng tới giảm ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và phát triển bền vững. Trong ảnh: Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên họp (3/2023). (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Việt Nam chủ động đề xuất, soạn thảo các nghị quyết tại Hội đồng Nhân quyền, đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác và bảo đảm quyền con người. Trong ảnh: Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) tham gia và phát biểu tại phiên họp (4/2023). (Ảnh: Nguyễn Tuấn/TTXVN)

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy khuôn khổ pháp lý về bảo tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương. Trong ảnh: Đoàn liên ngành Việt Nam tham dự hội nghị (6/2023). (Ảnh: TTXVN phát)

Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là lĩnh vực Việt Nam tham gia trực tiếp, ngày càng chuyên nghiệp và thực chất, đóng góp nhân lực cho các phái bộ của Liên hợp quốc. Trong ảnh: Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei (8/2023). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Lực lượng Việt Nam tiếp tục đóng góp tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bằng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Trong ảnh: Ba sĩ quan Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan được trao Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Nam Sudan, 10/2023). (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 (9/2024). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 22/9/2024 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 24/9/2024, giờ địa phương (sáng 25/9, giờ Việt Nam), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 24/9/2024 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm trụ sở Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), gặp Giám đốc điều hành UNICEF Catherine M.Russell. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 (9/2024). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sự tham gia của nữ quân nhân Việt Nam góp phần thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình và hỗ trợ cộng đồng tại các phái bộ. Trong ảnh: Các nữ quân nhân tham gia GGHB Liên hợp quốc giao lưu với khán giả tại Triển lãm ảnh “Nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" (10/2024). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 24/12/2024 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, Công ước sẽ được mở ký tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025. Công ước có tên gọi là “Công ước Hà Nội." (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 20/11/2024 (giờ địa phương), tại trụ sở của Liên hợp quốc , Việt Nam đã tiếp tục tái cử vị trí thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2025-2031 với số phiếu cao 175/183. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bỏ phiếu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 24/12/2024 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, Công ước sẽ được mở ký tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025. Công ước có tên gọi là “Công ước Hà Nội." (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác về biển, đại dương trên nền tảng luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Trong ảnh: Đối thoại Biển lần thứ 14 với chủ đề về các cơ chế giải quyết tranh chấp, trong đó UNCLOS là nền tảng không thể thiếu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6/2025 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, với sự tham dự của 170 quốc gia thành viên. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tối 23/9/2025, giờ địa phương (sáng 24/9, giờ Hà Nội), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Việc tham gia sâu vào các cơ chế về luật biển và đại dương thể hiện đóng góp ngày càng thực chất của Việt Nam đối với việc duy trì trật tự pháp lý trên biển. Trong ảnh: Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (giữa) điều hành hội nghị trên cương vị Chủ tịch SPLOS 35 (6/2025). (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Việt Nam tiếp tục bổ sung lực lượng cho các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, duy trì đóng góp trực tiếp cho hòa bình và an ninh quốc tế. Trong ảnh: Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (9/2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Những lực lượng trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ là một phần của hành trình đóng góp bền bỉ của Việt Nam cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trong ảnh: Lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (9/2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 14/10/2025 giờ New York (rạng sáng 15/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với 180 phiếu ủng hộ và là nước được bầu với số phiếu cao nhất trong nhóm đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Lễ mở ký Công ước Hà Nội là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc năm 2025, với sự tham dự của đông đảo đoàn quốc tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội (10/2025). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Việt Nam phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội, tạo diễn đàn thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin trong phòng, chống tội phạm mạng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại cuộc gặp gỡ báo chí Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là một dấu ấn nổi bật của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương về một vấn đề toàn cầu mới. Trong ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân chuyến thăm Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội quy tụ đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế; 72 quốc gia đã ký Công ước trong hai ngày 25–26/10/2025. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres (10/2025). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên hợp quốc trong công nghệ và quản trị không gian mạng, phù hợp với những vấn đề mới nổi của chương trình nghị sự toàn cầu. Trong ảnh: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về công nghệ (Hà Nội, 1/2026). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Năm 2026, Việt Nam lần đầu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11. Trong ảnh: Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội nghị, điều hành phiên khai mạc (4/2026). (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 18/6/2026, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 4/9/2026, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036” do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis, với tổng số 103 nước đồng bảo trợ. Trong ảnh: Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu giới thiệu Nghị quyết. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Bảo tồn đa dạng sinh học là một nội dung Việt Nam tích cực hưởng ứng trong các chương trình nghị sự toàn cầu. Trong ảnh: Thả 1.500 con cá giống tại đền An Mã (thuộc hồ Ba Bể) tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Bảo vệ rừng gắn với sinh kế bền vững góp phần thực hiện đồng thời các mục tiêu về môi trường, giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Rừng keo của hộ gia đình tại Hòa Bình được hỗ trợ từ chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Phục hồi hệ sinh thái là một hướng hành động quan trọng nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Rừng ngập mặn ven đầm phá Tam Giang phát triển xanh tốt nằm án ngữ trước những ngôi làng ở khu vực xã Quảng Lợi (thành phố Huế) không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giúp tích lũy phù sa, tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân mà còn tạo thành những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách tham quan. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Chống ô nhiễm nhựa là một trong những vấn đề môi trường toàn cầu được Việt Nam hưởng ứng bằng các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi. Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện thu gom hơn 50 tấn rác trên bãi biển Vũng Tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Chuyển dịch năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo là một hướng đi gắn với mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong ảnh: Cụm nhà máy điện mặt trời Phước Thái tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Các vấn đề về nước và an ninh nguồn nước nằm trong chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Việt Nam hưởng ứng bằng các hoạt động nâng cao nhận thức và sử dụng bền vững tài nguyên nước. (Ảnh: TTXVN)

Là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam tham gia đầy đủ các hoạt động bảo vệ nhân quyền, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. (Ảnh: TTXVN)