Dự báo thời tiết 20/9/2026: Mưa to đến rất to xuất hiện ở đâu?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khu vực này có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thời tiết nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/9 đến ngày 29/9 - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Khu vực này thời tiết có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối) - Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ đêm 21-22/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.