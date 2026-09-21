Khởi tố Giám đốc cùng nhân viên sản xuất, buôn bán mực in giả mạo xuất xứ 'made in China'

Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hoá tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH (địa chỉ xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), do Bùi Xuân Quý (SN 1989), trú tại xã Vĩnh Lộc, là Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty BPTECH đang sản xuất hàng hóa là hộp mực “Inkjet Print Cartidge H51CC645A”, tuy nhiên trên nhãn hàng hóa ghi xuất xứ “made in China”. Toàn bộ hàng hóa trên có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Tang vật vi phạm gồm: 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20kg túi bóng đựng hộp mực, 90 thùng mực in dùng để chiết vào các hộp mực nhỏ, 250 hộp mực thành phẩm, cùng các loại máy nạp mực, máy in thử, máy hút chân không, máy hàn nhiệt…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng liên quan

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty BPTECH, Đội quản lý thị trường số 9 đã chuyển hồ sơ và tang vật vi phạm đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh xử lý theo quy định.

Qua xác minh ban đầu, xác định Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH được cấp Giấy phép kinh doanh từ năm 2019, ngành nghề đăng ký kinh doanh là sản xuất, buôn bán mực in, máy in, giấy in, sửa chữa máy in.

Lợi dụng việc được cấp phép sản xuất mực in, Bùi Xuân Quý đã cùng Lê Đình Hưng (SN 1994), trú tại xã Biện Thượng; Nguyễn Thị Hương (SN 1989), trú tại xã Vĩnh Lộc; Hoàng Văn Thắng (SN 1990) và Nguyễn Hữu Sĩ (SN 2002), cùng trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa tổ chức sản xuất, buôn bán mực in giả mang nhãn “H51CC645A MADE IN CHINA” và “HP45”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Xuân Quý là người giữ vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán mực in giả. Quý cũng là người trực tiếp tìm kiếm khách hàng, liên hệ đặt mua nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất, đồng thời phân công các đối tượng liên quan thực hiện từng công đoạn trong quá trình sản xuất, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm.

Theo sự phân công của Quý, Lê Đình Hưng, Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Hữu Sĩ tham gia sản xuất, đóng gói mực giả. Nguyễn Thị Hương thực hiện công việc kế toán, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, phối hợp giao hàng, xuất hóa đơn và thu tiền bán hàng.

Quá trình điều tra cũng xác định, các đối tượng nhận thức rõ sản phẩm mực “H51CC645A” do mình sản xuất không có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng vẫn ghi dòng chữ “MADE IN CHINA” trên sản phẩm. Việc thể hiện thông tin về xuất xứ Trung Quốc nhằm tạo sự tin tưởng cho khách hàng, đánh vào tâm lý ưa chuộng mực in có nguồn gốc từ Trung Quốc, qua đó phục vụ việc tiêu thụ sản phẩm.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong tháng 8-2026, Quý và đồng bọn đã bán hàng cho nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh sử dụng với giá trị hàng hoá trên 150 triệu đồng.

Cũng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Nguyễn Ngọc Kiệm (SN 1986), trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa có hành vi sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, nguyên liệu, vỏ hộp, tem nhãn phục vụ việc sản xuất mực giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2025, Kiệm đã tìm mua máy móc, nguyên liệu, bao bì và các vật tư liên quan để tổ chức sản xuất mực in giả. Sau đó, Kiệm đóng gói sản phẩm dưới nhãn hiệu HP45 và đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 1,15 triệu đồng đến 1,35 triệu đồng/hộp. Chỉ trong tháng 8-2026, Kiệm đã bán số lượng lớn mực HP45 giả cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng.

Tính chung trong các vụ việc liên quan đến Bùi Xuân Quý và Nguyễn Ngọc Kiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hàng hóa, nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất mực in giả có tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.