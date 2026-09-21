Bắt 'Hoàng Nato' - đối tượng giang hồ cộm cán và 126 đối tượng đường dây ma tuý

Dương Minh Tuấn (tức "Hoàng Nato") - giang hồ cộm cán; sinh năm 1983; hiện ngụ tại phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh vị Công an bắt giữ. Ảnh: CATPHCM

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh về đổi mới toàn diện tư duy lãnh đạo, phòng ngừa, quản lý đối tượng, điều tra và ứng dụng công nghệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng thực hiện chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (tức "Hoàng Nato" giang hồ cộm cán; sinh năm 1983; hiện ngụ tại phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tiếp tục truy xét, cơ quan điều tra phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng.

Trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CATPHCM

Cơ quan điều tra di lý các đối tượng. Ảnh: CATPHCM

Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện; trong 10 ngày đêm liên tục đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện đồng bộ, song song cùng với hoạt động đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (sinh năm 1999; hiện ngụ tại tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (sinh năm 2002; hiện ngụ tại tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (sinhn năm 1994; hiện ngụ tại Phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (sinh năm 2000; hiện ngụ tại phường Phú Định), Phạm Minh Sang (sinh năm 1992; hiện ngụ tại Phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (sinh năm 1996; hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Kết quả đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, xử lý các đối tượng hoạt động ở đời thực và trên không gian mạng tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.