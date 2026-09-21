Ninh Bình: Phát hiện cửa hàng photocopy tự in sách giáo khoa từ lớp 1-12 rồi rao bán

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin mời phụ huynh có nhu cầu mua sách giáo khoa đến cơ sở để in.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vụ việc tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Tài khoản này đăng bài trong nhóm “Hội Chợ Me Gia Viễn Ninh Bình”, với khoảng 55.300 thành viên với nội dung: “Em có File sách giáo khoa từ lớp 1-12 của bộ sách kết nối tri thức năm nay, phụ huynh nào không mua được sách cho con thì qua quán em in cho nhé” và nhận in cho những phụ huynh chưa mua được sách cho con.

Sau bài đăng, nhiều tài khoản Facebook bình luận hỏi, đặt mua các bộ sách giáo khoa. Tài khoản trên tiếp tục tư vấn và cung cấp hình ảnh các file PDF sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Từ thông tin thu thập được, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra cơ sở photocopy M.V. tại Gia Viễn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán nhiều loại sách giáo khoa được in trên khổ giấy A4, bìa in màu, có dòng chữ “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”. Phần nội dung sách được in đen trắng, có dấu hiệu sao chép tác phẩm khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh tính hợp pháp của số sách giáo khoa nói trên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, sao chép tác phẩm là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hoặc hình thức nào. Quyền sao chép là một trong những quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Do đó, việc cá nhân, tổ chức tự ý sao chép tác phẩm khi chưa được chủ thể quyền cho phép, nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép, có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Sách giáo khoa được chủ cửa hàng in, bày bán công khai. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Cơ quan chức năng lưu ý, việc khách hàng yêu cầu photocopy sách để phục vụ học tập không đồng nghĩa cơ sở photocopy được mặc nhiên sao chép toàn bộ sách giáo khoa để kinh doanh hoặc cung cấp cho người khác.

Pháp luật có quy định một số trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, nhưng việc sử dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vì vậy, các cơ sở in ấn, photocopy cần thận trọng khi tiếp nhận yêu cầu sao chép toàn bộ sách, tài liệu hoặc các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết cụ thể, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Trường hợp có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Việc xác định trách nhiệm cụ thể sẽ căn cứ kết quả xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được và quy định pháp luật liên quan.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cơ sở kinh doanh in ấn, photocopy chấp hành nghiêm quy định về quyền tác giả; không tự ý sao chép, in ấn, nhân bản toàn bộ hoặc một phần sách giáo khoa, sách tham khảo và các tác phẩm khác khi chưa có căn cứ về quyền sử dụng hợp pháp.

Người dân, phụ huynh và học sinh cũng được khuyến cáo lựa chọn sách, tài liệu học tập từ các nguồn hợp pháp; không đặt in, photocopy số lượng lớn, mua bán hoặc phát tán sách giáo khoa, tài liệu có bản quyền từ nguồn không được phép.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sao chép, in ấn, mua bán hoặc phát tán sách, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân có thể cung cấp thông tin cho cơ quan Công an, lực lượng Quản lý thị trường hoặc cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.