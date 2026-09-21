Bé trai rời nhà bằng xe đạp rồi mất liên lạc hơn 10 ngày

Ngày 21-9, Công an phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) phát thông báo tìm kiếm cháu Phạm Đức Phát (sinh năm 2014) mất liên lạc với gia đình từ ngày 8-9.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Trọng (53 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) cho biết, con trai của ông là cháu Phạm Đức Phát (học sinh lớp 6), khoảng 17 giờ 30 ngày 8-9, cháu dắt xe đạp rời nhà rồi mất liên lạc cho đến nay.

Cháu Phát rời nhà bằng chiếc xe đạp thường hay sử dụng. Ảnh gia đình cung cấp

Theo ông Trọng, khi cháu Phát rời nhà, không mang theo quần áo hay giấy tờ tùy thân nhưng có mang theo một khoản tiền. Thời gian qua, gia đình tổ chức tìm kiếm tại các điểm vui chơi, quán internet trên địa bàn quận 12 (cũ) và khu vực Hóc Môn (cũ) nhưng chưa có kết quả.

Gia đình hiện đã trình báo Công an phường Trung Mỹ Tây để tìm kiếm em Phát. Ảnh gia đình cung cấp

Cách đây khoảng 3 - 4 ngày, một số người tại khu vực hồ bơi gần chung cư Tô Kí cho biết có nhìn thấy cháu tại đây. Gia đình đã trình báo sự việc đến Công an phường Trung Mỹ Tây và các địa phương lân cận để phối hợp tìm kiếm.

Gia đình mong muốn ai thấy hoặc có thông tin về cháu Phạm Đức Phát, xin liên hệ ông Phạm Văn Trọng qua số điện thoại 0937395939 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.