Cận Tết Trung thu, hàng trăm kg thực phẩm rã đông, tam thất mốc bị thu giữ

Tết Trung thu năm 2026 đang đến gần khiến nhu cầu mua sắm thực phẩm tăng cao, kéo theo nguy cơ bánh kẹo trôi nổi, nhập lậu gia tăng mạnh. Trước thực trạng này, Cục Hải quan đã tăng cường kiểm soát, siết chặt kiểm tra, giám sát đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy kiểm đếm hàng vi phạm.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm soát chống buôn lậu, lực lượng Hải quan trên các tuyến biên giới phía Bắc đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan Khu vực VII đã phát hiện hai vụ vận chuyển, thu giữ hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Điển hình vào ngày 11/9/2026, đơn vị phát hiện 389 kg thực phẩm các loại, bao gồm 140 kg lạp xưởng đông lạnh, 90 kg xúc xích đông lạnh, 79 kg thịt xiên đông lạnh và 80 kg trứng non đông lạnh. Toàn bộ số hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, các mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 352 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm 160 kg lạp xưởng đông lạnh, 100 kg xúc xích đông lạnh và 92 kg thịt xiên đông lạnh. Số hàng hóa này cũng không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp và các mặt hàng đông lạnh đã rã đông.

Nhiều sản phẩm là thực phẩm không rõ nguồn gốc được Hải quan phát hiện và thu giữ.

Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, ngày 10/9/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn vận chuyển 77 kg lạp xưởng đông lạnh cùng 27 kg tam thất là củ khô đang trong tình trạng bị mốc. Số hàng này không có nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp, được giấu trong hộp carton kéo trên xe kéo bằng tay qua luồng nhập cảnh.

Các vụ việc đã được lực lượng Hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại thị trường Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra từ cơ sở sản xuất đến các điểm kinh doanh, tập trung vào bánh Trung thu và các loại thực phẩm. Kết quả kiểm tra cho thấy vi phạm trên thị trường vẫn tồn tại ở nhiều nhóm hành vi. Tính từ ngày 1/8/2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 19 đã kiểm tra, xử lý 15 vụ việc với tổng số tiền xử phạt hơn 112 triệu đồng. Trị giá hàng hóa bị tịch thu hơn 3,5 triệu đồng và trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 40,3 triệu đồng.

Trong 15 vụ bị xử lý, cơ quan chức năng xác định có 2 vụ liên quan đến hàng nhập lậu, 2 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 6 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, các vụ còn lại thuộc những lĩnh vực khác. Những con số này cho thấy bên cạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc và quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng cần được thực hiện thường xuyên.

Ông Trần Văn Thuận, kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 19, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết quan điểm của lực lượng chức năng là kiểm soát thị trường từ sớm, từ xa. Theo đó, việc kiểm tra không chỉ tập trung vào thời điểm sát Tết Trung thu mà được triển khai ngay từ khi hàng hóa bắt đầu đưa ra thị trường.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm và tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong thời gian cao điểm, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ và còn hạn sử dụng, đồng thời thận trọng với các sản phẩm được rao bán trên mạng với mức giá thấp bất thường.