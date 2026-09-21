Đồng Tháp: Gần 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập chữa cháy tại Kho xăng dầu Bình Đức

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Tham dự buổi diễn tập có Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và gần 400 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thuộc các lực lượng tham gia diễn tập.

Tình huống giả định: Cháy tàu chở xăng, dầu đang neo đậu tại cầu tàu và diễn tập chữa cháy.

Nội dung diễn tập gồm 2 tình huống: Giả định, cháy tàu chở xăng, dầu đang neo đậu tại cầu tàu và sự cố tại bể chứa dầu Diesel của kho xăng dầu.

Theo giả định, ngay khi tình huống xảy ra, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy ban đầu và báo tin cho lực lượng Công an.

Tình huống giả định: Sự cố tại bể chứa dầu Diesel của kho xăng dầu và diễn tập chữa cháy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Quân sự, Y tế, chính quyền và Công an phường Thới Sơn triển khai chữa cháy, cấp cứu người bị nạn, hướng dẫn người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông khu vực xung quanh.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn tập, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên cho biết, phương án diễn tập là một hoạt động rất thiết thực nhằm cụ thể hóa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Diễn tập nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần chủ động phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp và Nhân dân; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng hiệp đồng tác chiến và xử lý tình huống thực tế của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ cũng như các lực lượng chuyên trách, lực lượng liên ngành khi xảy ra sự cố phức tạp, quy mô lớn; sẵn sàng chủ động ứng phó và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả, khi không may xảy ra tình huống cháy, nổ phức tạp gây thiệt hại lớn về người và tài sản...

Đồng thời, đây cũng là dịp để các lực lượng chức năng có thể kiểm tra, đánh giá thực chất khả năng ứng phó, phối hợp chỉ huy, điều hành và phối hợp liên ngành của các lực lượng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các thao tác xử lý các tình huống khi có tai nạn, cháy, nổ, sự cố xảy ra.