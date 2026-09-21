Hà Nội: Cháy nhà trên phố Trần Vỹ, 5 người được cứu thoát kịp thời

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 21/9, người dân sinh sống tại khu vực phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn (Hà Nội) bất ngờ phát hiện khói đen dày đặc bốc lên từ ngôi nhà số 24.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong ngôi nhà có nhiều người đang mắc kẹt. Khi phát hiện ngọn lửa và khói độc bủa vây, những người bên trong đã lập tức hô hoán tìm cách chạy ra ngoài. Ngay lập tức, người dân xung quanh cũng nhanh chóng hô hào dập lửa tại chỗ và gọi điện báo cho lực lượng chức năng qua tổng đài 114.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà số 24 phố Trần Vỹ. Ảnh: Hiếu Trần

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn đã phối hợp khẩn trương cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Hà Nội điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đến khoảng 9h25 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn không để ngọn lửa cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Căn nhà cao 4 tầng, là cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn. Ảnh: Hiếu Trần

Qua quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 người mắc kẹt bên trong và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Qua ghi nhận thực tế tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô 4 tầng, được xác định là cửa hàng chuyên cho thuê trang phục biểu diễn (nơi có nhiều vật liệu dễ cháy như vải vóc, quần áo, phụ kiện).

Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.