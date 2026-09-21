Học sinh Cần Thơ cùng gia đình trả lại 464 triệu đồng chuyển nhầm

Gia đình em học sinh chủ động liên hệ cơ quan Công an để phối hợp trao trả lại tài sản cho anh Thanh (bìa trái). Ảnh: Công an Cần Thơ.

Ngày 21/9, Công an TP Cần Thơ cho biết, trước đó ngày 7/9, anh Lê Huy Thanh (tài xế của một công ty tại Đồng Nai) nhận 464 triệu đồng tiền hàng từ đối tác. Khi thực hiện chuyển khoản về tài khoản công ty, do bất cẩn và không kiểm tra kỹ trước khi xác nhận giao dịch, anh đã chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của một người không quen biết.

Phát hiện sự việc, anh Thanh nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để tìm cách xử lý. Tuy nhiên, do các quy định liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng và việc xử lý giao dịch, anh chưa thể ngay lập tức lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.

Ở chiều ngược lại, tài khoản bất ngờ nhận được 464 triệu đồng là của một em học sinh đang cư trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ. Nhận thấy số tiền được chuyển vào tài khoản quá lớn và không rõ nguồn gốc, gia đình em đã chủ động liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, không thực hiện bất kỳ giao dịch nào đối với số tiền này.

Sau đó, giữa anh Thanh và gia đình người nhận tiền đã thiết lập được liên lạc. Tuy nhiên, trước thực tế thời gian qua xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc chuyển tiền vào tài khoản rồi yêu cầu người nhận chuyển trả, gia đình em học sinh không vội thực hiện giao dịch theo đề nghị của người lạ.

Để bảo đảm an toàn, minh bạch và tránh những rủi ro có thể phát sinh, gia đình đề nghị sự việc được giải quyết với sự hỗ trợ của cơ quan Công an.

Khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an phường Tân An đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực khẩn trương xác minh, liên hệ với các bên liên quan để hỗ trợ giải quyết sự việc trong thời gian sớm nhất. Cảnh sát khu vực sau đó đã trao đổi với anh Thanh và gia đình em học sinh, thống nhất thời gian cùng đến trụ sở Công an phường để làm rõ các thông tin liên quan.

Lá thư cảm ơn của anh Thanh gửi đến Công an phường Tân An và gia đình em học sinh. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Ngày 16/9, anh Thanh từ Đồng Nai đến TP Cần Thơ. Sau khi các bên xác định rõ nguồn gốc số tiền và thống nhất phương án giải quyết, dưới sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, gia đình em học sinh cùng anh Thanh trực tiếp đến phòng giao dịch ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết. Toàn bộ 464 triệu đồng sau đó được chuyển trả lại cho anh Thanh.

Nhận lại số tiền, anh Thanh đã viết thư cảm ơn Công an phường Tân An và gia đình em học sinh đã hỗ trợ anh giải quyết sự việc. Trong thư, anh bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường cũng như sự hợp tác của gia đình người nhận tiền, giúp anh nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm.