Đội CC&CNCH khu vực 6 phối hợp với Công ty TNHH SX-TM Nhân Tuấn Nhân tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở

Cán bộ PCCC hướng đãn cách sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy.

Tham gia huấn luyện là thành viên Đội PCCC&CNCH cơ sở của Công ty. Nội dung huấn luyện tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; trách nhiệm của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở; kiến thức về phòng ngừa cháy, nổ; nhận diện và xử lý các nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ tại cơ sở; kỹ năng thoát nạn, cứu người và sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên được hướng dẫn thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, tổ chức chữa cháy ban đầu và phối hợp xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Đội PCCC&CNCH cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty.

Theo tình huống giả định, khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở nhanh chóng báo động, thông báo cho lực lượng chức năng, tổ chức hướng dẫn người lao động thoát nạn, di chuyển tài sản và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ngay từ ban đầu. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, triển khai đội hình chữa cháy và phun nước dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan.

Hình ảnh tại buổi thực tập tình huống giả định xảy ra cháy.

Buổi huấn luyện và thực tập phương án đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng và khả năng phối hợp của Đội PCCC&CNCH cơ sở; đồng thời giúp lực lượng tại chỗ chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ khi mới phát sinh, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Thông qua hoạt động huấn luyện, góp phần xây dựng lực lượng PCCC&CNCH cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động.