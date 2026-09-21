Công an TPHCM: Bắt 'Hoàng Nato' – đối tượng giang hồ cộm cán, truy xét mở rộng chặt đứt 8 đường dây ma túy

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM về đổi mới toàn diện tư duy lãnh đạo, tư duy phòng ngừa, tư duy quản lý đối tượng, tư duy điều tra và ứng dụng công nghệ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã tập trung lực lượng khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato” - giang hồ cộm cán, SN 1983, hiện ngụ tại phường Gia Định ); tiếp tục truy xét “lần theo dòng chảy ma túy” đã phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hoàng Nato

Các đối tượng cùng tang vật

Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện; trong 10 ngày đêm liên tục đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện đồng bộ, song song cùng với hoạt động đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Tang vật vụ án

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999; hiện ngụ tại tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002; hiện ngụ tại tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994; hiện ngụ tại phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000; hiện ngụ tại phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992; hiện ngụ tại phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996; hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Công an Thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Kết quả đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, xử lý các đối tượng hoạt động ở đời thực và trên không giang mạng tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Công an TPHCM trong duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.