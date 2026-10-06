Lá chắn bình yên bên dòng Vu Gia

Giữ vững bình yên quê hương

Nằm bên dòng sông Vu Gia hiền hòa, xã Vu Gia (TP Đà Nẵng) đang vươn lên mạnh mẽ trên con đường phát triển kinh tế - xã hội.

Để kiến tạo nên môi trường an ninh, an toàn và thuận lợi ấy, lực lượng Công an xã đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, sắc sảo trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự kỷ cương, đồng thời tiên phong bứt phá trong công tác chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với nhân dân để giữ bình yên từng thôn xóm.

Công an xã Vu Gia tổ chức test ma túy cho thanh niên trên địa bàn.

Thiếu tá Hoàng Anh Dương, Trưởng Công an xã Vu Gia, cho biết nhận thức rõ nhiệm vụ bảo đảm ANTT là tiền đề then chốt để phát triển địa phương, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã Vu Gia đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật.

Nổi bật nhất là tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm mạnh mẽ đến 87,5% so với cùng kỳ năm 2025; tuyệt đối không để xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, không xảy ra cháy, nổ và giữ vững địa bàn “trắng” tai nạn giao thông.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Vu Gia đã thể hiện quyết tâm cao độ hướng tới mục tiêu xây dựng xã Vu Gia không ma túy trong năm 2026. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã đã phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc phức tạp: Phát hiện 2 vụ với 7 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ với 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 1 vụ - 1 đối tượng tàng trữ và 1 vụ - 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Cán bộ Công an xã Vu Gia bám địa bàn cơ sở, tuyên truyền người dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã phát hiện 44 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 6 đối tượng đi cai nghiện tập trung, làm sạch từng địa bàn khu dân cư.

Vu Gia là xã đồng bằng, có 13 thôn, nằm ở phía Tây của TP Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố khoảng 50km. Xã Vu Gia có diện tích tự nhiên hơn 25km2, dân số gần 28.000 người. Xã Vu Gia được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập ba xã Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trước đây.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Không chỉ sắc sảo trong đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Vu Gia còn làm tốt công tác phòng ngừa xã hội thông qua việc duy trì và phát huy hiệu quả chuỗi mô hình tự quản gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hiện nay, Công an xã Vu Gia đang tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Camera an ninh” kết hợp cùng 2 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường”. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 8 điểm chữa cháy công cộng và 3 Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư luôn là “cánh tay nối dài”, kịp thời nắm tình hình, trao đổi và phối hợp với Công an xã giải quyết triệt để các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Công an xã Vu Gia thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân.

Một trong những dấu ấn đột phá của Công an xã Vu Gia chính là việc ra mắt và triển khai hiệu quả mô hình “Công an xã Vu Gia cùng nhân dân chuyển đổi số - giữ bình yên thôn xóm” được triển khai từ tháng 5/2026. Bám sát phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”, lực lượng Công an xã đã không quản ngày đêm trực tiếp hướng dẫn, kích hoạt thành công hơn 2.500 tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức 2 cho người dân.

Không dừng lại ở việc cài đặt, lực lượng Công an còn tận tình “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân tự thao tác các dịch vụ công trực tuyến như thông báo lưu trú, đăng ký cư trú, nộp hồ sơ trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh.

Thiếu tá Hoàng Anh Dương chia sẻ thêm Công an xã Vu Gia đang hướng tới mục tiêu chuyển từ “cài đặt” sang “sử dụng thực chất”. Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ phải thành thạo nền tảng số nghiệp vụ; phấn đấu 80% hộ dân được hướng dẫn cài đặt VNeID và 70% người dân đủ điều kiện tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, hệ thống các nhóm Zalo an ninh theo từng thôn được duy trì xuyên suốt, trở thành kênh thông tin nhạy bén giúp tiếp nhận, xử lý nhanh chóng mọi tin báo, đồng thời là diễn đàn tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao vô cùng hiệu quả trên không gian mạng.

Công an xã Vu Gia thăm, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Em nuôi của Đoàn” và “Mẹ đỡ đầu”.

Khép lại 9 tháng đầu năm 2026 với những con số ấn tượng và sự chuyển biến toàn diện trên mọi mặt công tác, Công an xã Vu Gia đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần "Vì nhân dân phục vụ". Những chiến công thầm lặng trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, cùng bước đi tiên phong trong chuyển đổi số đã và đang dựng xây một phên giậu an toàn, vững chắc, tạo môi trường kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc, đưa xã Vu Gia vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của sự bình yên và thịnh vượng.

“Đối với chúng tôi, phong trào “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” không chỉ là khẩu hiệu hành động mà đã thấm sâu vào từng việc làm cụ thể hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Gắn kết tinh thần “Ba Nhất” với quyết tâm chuyển đổi số, bám sát từng ngõ ngách thôn xóm chính là chìa khóa để Công an xã Vu Gia vượt qua mọi thử thách, giữ vững bình yên cho cuộc sống của nhân dân”, Thiếu tá Hoàng Anh Dương, Trưởng Công an xã Vu Gia, bày tỏ.