Tp.HCM: Hàng chục trụ điện án ngữ đường Chu Văn An được di dời

Giải quyết loạt trụ điện giữa lòng đường

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, là một trong những công trình giao thông quan trọng tại khu vực Bình Thạnh (Tp.HCM). Tuyến đường dài gần 700m được mở rộng lên khoảng 23m, với tổng mức đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng.

Sau khi mặt đường được mở rộng, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thành, người dân kỳ vọng tuyến đường sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, ngập nước và cải thiện việc đi lại trong khu vực.

Hình ảnh đường Chu Văn An khi trụ điện chưa được di dời dù đường đã làm xong hồi tháng 8/2026.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, hàng chục trụ điện cũ vẫn nằm ngay giữa phần đường dành cho phương tiện lưu thông. Hệ thống dây điện, cáp viễn thông đi cùng các trụ điện khiến diện tích mặt đường bị chia cắt, phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, chuyển hướng để tránh.

Đây cũng là nội dung được Người Đưa Tin phản ánh trong bài viết "Dự án đường Chu Văn An sắp hoàn thành, khi nào loạt trụ điện được di dời?".

Thời điểm đó, ghi nhận thực tế cho thấy, tuyến đường đã cơ bản hình thành với mặt đường mới rộng rãi, nhưng một số trụ điện vẫn án ngữ giữa lòng đường, tạo thành những "điểm nghẽn" ngay trên công trình vừa được mở rộng.

Việc những trụ điện chưa được di dời đã khiến cho các phương tiện lưu thông qua lại gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, người điều khiển xe máy và ô tô phải quan sát, chủ động tránh các trụ điện trong quá trình di chuyển, bên cạnh đó làm mất mỹ quan đô thị.

Vào đầu tháng 10, diện mạo đường Chu Văn An đã có sự thay đổi rõ rệt. Ghi thực tế của Người Đưa Tin vào ngày 6/10cho thấy, các trụ điện từng nằm giữa lòng đường đang được ngành điện và các đơn vị liên quan tổ chức di dời.

Ngành chức năng và điện lực đang tổ chức chuyển dây điện để di dời các trụ giữa đường.

Từ đầu đường Chu Văn An, nhân viên điện lực, đội thi công, nhân viên viễn thông đang tổ chức tháo gỡ những đường dây điện cũ và di chuyển qua các trụ điện mới. Sau khi tháo gỡ xong hệ thống dây diện, cáp… các trụ điện giữa đường được đào và di dời, trả lại mặt bằng đường.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Điện lực Gia Định (đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM - EVNHCMC) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan để khẩn trương hoàn tất việc di dời các trụ điện trên đường Chu Văn An.

Dự kiến, trong tuần này, toàn bộ các trụ điện còn lại sẽ được di dời, trả lại mặt bằng thông thoáng cho tuyến đường. Đối với hệ thống điện, viễn thông liên quan, việc ngầm hóa sẽ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch và dự kiến hoàn tất trong quý III/2027.

Hệ thống cáp viễn thông cũng đang được di dời.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, sau khi hoàn tất chuyển đổi hệ thống điện, mặt đường sẽ tiếp tục được hoàn thiện lớp bê tông nhựa cuối cùng.

Các trụ điện sẽ được di dời, trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công mặt đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An được xây dựng đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, Tp.HCM. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được mở rộng lên 23 m, quy mô 4 làn xe.

Trong tổng vốn đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm phần lớn, khoảng 981 - 982 tỷ đồng; chi phí xây dựng gần 49 tỷ đồng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật hơn 24 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến khoảng 166 hộ dân, với diện tích đất thu hồi hơn 14.000m².