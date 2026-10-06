Công an phường Đông Hòa và Tân Đông Hiệp: Nhiều kết quả tích cực trong xây dựng phường không ma túy

Ngày 6/10, Tổ công tác số 7 – Ban Chỉ đạo 26 TPHCM do Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 26 các phường Đông Hòa và Tân Đông Hiệp để kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU tại địa phương.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện BCĐ 26 các địa phương đã báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua và các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới. Các phường đã thực hiện nghiêm túc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, Nghị quyết số 02- NQ/ TU trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tại phường Đông Hòa, đến nay địa phương đang có 5/16 khu phố đạt chuẩn địa bàn không ma túy, đồng thời duy trì 100% các cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức, đoàn thể trên toàn địa bàn không có hiện tượng ma túy. Trong công tác tuyên truyền, việc phổ biến pháp luật luôn được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thông qua Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội chính thức của phường.

Quang cảnh buổi làm việc

Ngoài ra, Công an phường và Đoàn Thanh niên đã lồng ghép trong các cuộc họp dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phường đã tổ chức tuyên truyền tại 5 trường học cấp trung học cơ sở trở lên, tiếp cận hơn 9.250 lượt học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức phòng chống ma túy cho thế hệ trẻ, đồng thời phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia tố giác, ngăn ngừa tội phạm.

Để củng cố năng lực thực tế, Ban Chỉ đạo 26 phường đã ban hành quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên; tổ chức xét nghiệm cho cán bộ, đảng viên và người dân, kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Trạm Y tế phường hiện đã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện, tạo tiền đề cho việc tư vấn, hỗ trợ người nghiện cải thiện sức khỏe và tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương kết quả 2 địa phương đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến từng khu dân cư, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các mô hình phòng chống ma túy, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả. Công an các phường phát huy trò nòng cốt, chủ động tấn công trấn áp tội phạm về ma túy với quyết tâm cao xây dựng phường không ma túy, TPHCM không ma túy vào năm 2030.