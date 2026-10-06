Phối hợp với các cơ quan ngoại giao đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và 17 Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài nói riêng.

Thông qua hội nghị, Công an TP Hồ Chí Minh mong muốn cùng Sở Ngoại vụ và các cơ quan lãnh sự nước ngoài thiết lập cơ chế phối hợp ngày càng chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện TP Hồ Chí Minh có hơn 16 triệu người, trong đó có 168.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, hàng năm có khoảng 9 triệu lượt du khách đến tham quan. Cộng đồng người nước ngoài đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển năng động và hội nhập quốc tế của thành phố.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại TP Hồ Chí Minh đóng vai trò là nền tảng cốt lõi để duy trì môi trường ổn định, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội năng động của một đô thị đặc biệt.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến.

Trong 9 tháng năm 2026, Công an TP Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 5.901 vụ, 16.135 đối tượng ma tuý (so với cùng kỳ năm 2025 tăng 559 vụ, tương ứng 43,74%, tăng 2.229 đối tượng tương ứng 61,88%). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4.134 vụ, 13.247 bị can phạm tội về ma túy; thu giữ 14,88kg heroin; 4,29kg cocaine; 225,95kg cần sa; 168,76kg ma túy tổng hợp; 44,07kg ma túy loại khác; 34,22 lít dung dịch có chứa ma túy, cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội khác có liên quan. Xử lý vi phạm hành chính, đưa đi cai nghiện 1.705 vụ, 2.769 đối tượng; chuyển Công an tỉnh khác: 62 vụ, 119 đối tượng.

Đại diện các Tổng lãnh sự quán nước ngoài trao đổi, đặt câu hỏi tại toạ đàm.

Trong đó, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 158 người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy, trong đó phát hiện một số băng nhóm tội phạm do người nước ngoài điều hành, tham gia; đã khởi tố 115 bị can về các tội: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (69 bị can, chiếm 60%); mua bán trái phép chất ma túy (22 bị can, chiếm 19,13%); tàng trữ trái phép chất ma túy (21 bị can, chiếm 18,26%); vận chuyển trái phép chất ma túy (2 bị can, chiếm 1,7%); chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (1 bị can, chiếm 0,9%). Cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 43 người. Quá trình điều tra xác định các đối tượng người nước ngoài thuê các căn hộ trong các khu chung cư, nhà cao tầng; một số trường hợp không thực hiện các thủ tục khai báo lưu trú.

Đại tá Phạm Đình Ngọc cho biết, qua thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ các chất ma túy phổ biến như: Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine, MDMA (thuốc lắc), Heroin, Cocaine và cần sa. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để ngụy trang, cất giấu ma túy tổng hợp, chất hướng thần thế hệ mới dưới vỏ bọc của các loại thực phẩm, đồ uống giải khát hoặc núp bóng dưới các tên gọi như “nước vui”, “bùa lưỡi”.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh trả lời các câu hỏi cũng như trao đổi ý kiến tại toạ đàm.

Đáng chú ý nhất hiện nay là tình trạng tẩm ướp, pha trộn ma túy vào dung dịch thuốc lá điện tử (vape, pod). Trong đó, nổi cộm là việc ngụy trang hợp chất Etomidate (một loại thuốc gây mê y tế có tác dụng phụ gây ảo giác, co giật, suy hô hấp, bị lạm dụng như ma túy thế hệ mới) và các dẫn xuất của cần sa tổng hợp (ADB-BUTINACA) vào các ống tinh dầu.

Pháp luật Việt Nam quy định xử phạt bình đẳng đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy, căn cứ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm. Người nước ngoài có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; đối với người được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, việc xử lý thực hiện theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan…

Ông Nguyễn Duy Khiêm, Trưởng phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi thông tin về việc bảo hộ đối với người có quốc tịch nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy và các lĩnh vực khác xoay quanh một số nội dung trọng tâm, gồm: Thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, trọng tâm là các vụ việc có yếu tố nước ngoài; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những nguy cơ liên quan đến ma túy cần chủ động nhận diện, phòng tránh.

Các quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam về phòng, chống ma túy; các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm. Thực trạng công tác trao đổi thông tin, xử lý vụ việc, bảo hộ đối với người có quốc tịch nước ngoài bị bắt giữ. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chuyển tải thông tin, tài liệu tuyên truyền, cảnh báo và phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố…

Đại tá Phạm Đình Ngọc cùng trao đổi với các đại biểu đại diện Tổng lãnh sự quán nước ngoài.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh đã trả lời cặn kẽ tất cả các câu hỏi của các Tổng lãnh sự quán…

Các đại biểu tại hội nghị.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, quý đại biểu đến từ các quốc gia cũng đồng thuận cao, sẽ hưởng ứng bằng những hành động trách nhiệm để cùng thực hiện mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Sau hội nghị hôm nay, hy vọng quý đại biểu sẽ là những đại diện xuất sắc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền pháp luật của Việt Nam nói chung và pháp luật về phòng chống ma túy nói riêng đến công dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nước mình để họ cảm thấy được an toàn, yên tâm khi sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư tại Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng”, Đại tá Phạm Đình Ngọc nhấn mạnh.

Đại biểu tham quan khu triển lãm mẫu vật về ma túy và tác hại của ma túy đối với con người.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sự phối hợp không chỉ bắt đầu khi tội phạm đã xảy ra, khi hậu quả đã phát sinh, mà quan trọng hơn phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khâu phòng ngừa. Chúng ta cần tăng cường trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới, kịp thời nhận diện và triệt tiêu những nguyên nhân, điều kiện có thể làm phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài.

Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh trao đổi với phóng viên.

Quan điểm xuyên suốt là phòng ngừa để tội phạm không xảy ra vẫn là kết quả tốt nhất, mỗi vụ việc được ngăn chặn từ sớm không chỉ góp phần bảo vệ an ninh, trật tự mà còn bảo vệ chính người dân trong nước và người nước ngoài cùng gia đình họ khỏi những hậu quả do ma túy và tội phạm gây ra. Thông qua sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ giữa Công an TP Hồ Chí Minh với các cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài, TP Hồ Chí Minh mong muốn huy động thêm sức mạnh của hợp tác quốc tế, cùng cộng đồng xã hội từng bước đẩy lùi ma túy, phòng ngừa tội phạm, hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.