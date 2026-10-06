Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa quan trọng với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh - Ảnh: VGP/Thùy Dung

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức tới Lào từ ngày 8-9/10.

Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhận định, chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào, qua đó đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Chuyến thăm tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua.

Đây cũng là chuyến thăm mang tính truyền thống sau khi Lào hoàn tất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây còn là chuyến thăm Lào đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng kể từ khi được bầu làm Thủ tướng, góp phần thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác, nhất là những nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào vừa qua.

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, quan hệ Lào – Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Nền tảng chính trị vững chắc và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công xây đắp, được các thế hệ lãnh đạo tiếp theo không ngừng vun đắp, ngày càng bền chặt và phát triển.

Hai nước tiếp tục nỗ lực để hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, nhất là trong bối cảnh hai nước đang thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hiện nay, tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng tăng trưởng, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Nhờ sự thúc đẩy của lãnh đạo hai nước, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD trong năm 2025 và đạt xấp xỉ 1,65 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026.

Hiện Việt Nam là nhà đầu tư hàng đầu tại Lào, với các dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, dịch vụ…, tạo cơ sở để hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Đại sứ bày tỏ hy vọng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ là đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, cùng phát triển giữa hai nước.

Theo đó, trong thời gian tới, hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng, nhất là về kinh tế số, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, năng lượng, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai nước cũng tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân hai bên khảo sát thực tiễn, nắm bắt năng lực của nhau, từ đó cùng triển khai các thỏa thuận và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao.

"Gắn kết chiến lược" đưa quan hệ Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thực chất

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng, nội hàm "gắn kết chiến lược" thể hiện tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo hai nước: Mọi dự án, mọi thỏa thuận đã nhất trí đều phải được tổ chức thực hiện và chuyển hóa thành kết quả cụ thể, tập trung vào bốn nội dung chính.

Thứ nhất, kết nối kinh tế và hạ tầng. Đây là yêu cầu hết sức cần thiết, bởi hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.000 km. Việc xây dựng hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng (điện lực), cửa khẩu biên giới và hạ tầng số có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp hai nước xích lại gần nhau hơn và đáp ứng yêu cầu của thời đại. Đây là khâu then chốt nhất trong kết nối giữa hai nước.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực - là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng nhất về lâu dài đối với cả hai nước. Hai bên đã thống nhất tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục. Thời gian qua, hai nước đã nâng chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam lên hơn 1.300 người mỗi năm, đồng thời duy trì các chương trình trao đổi, nghiên cứu chuyên đề hằng năm dành cho cán bộ lãnh đạo Lào. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực từ cấp lãnh đạo đến học sinh, sinh viên, giúp lực lượng này, nhất là phía Lào, nâng cao năng lực về khoa học, công nghệ, quản lý và các lĩnh vực khác, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai bên cũng đã thống nhất thành lập Trường Đại học hữu nghị Lào – Việt Nam tại Lào, hiện đang được triển khai.

Thứ ba, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, Lào và Việt Nam cần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về dữ liệu, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và hạ tầng số, phục vụ đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa các địa phương và nhân dân hai nước. Quan hệ hai nước không chỉ dừng ở cấp Trung ương mà phải được triển khai từ Trung ương đến địa phương, với sự đồng hành của nhân dân.

"Đó chính là mục tiêu của lãnh đạo hai nước khi bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" nhằm làm cho quan hệ ngày càng sâu sắc hơn, tức là lời nói đi đôi với việc làm, làm thực chất, có hiệu quả cụ thể, chứ không dừng lại ở tuyên bố", Đại sứ khẳng định./.