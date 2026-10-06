Malaysia đề xuất ASEAN cùng chống khói mù

Khói mù bao trùm thủ phủ Kuching, bang Sarawak thuộc đảo Borneo, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 6/10, Bộ trưởng Tài nguyên và Bền vững Môi trường Malaysia, ông Arthur Joseph Kurup, cho biết đăng cai Hội nghị Ủy ban Chỉ đạo cấp Bộ trưởng (MSC) Tiểu vùng lần thứ 28 vào năm 2027, Malaysia sẽ tận dụng vai trò Chủ tịch để cụ thể hóa Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (AATHP) thông qua việc tăng cường chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và hợp tác liên quốc gia.

Trả lời chất vấn tại Hạ viện về kế hoạch của Malaysia trong đề xuất các sáng kiến mới ở cấp độ ASEAN nhằm giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới một cách hiệu quả và bền vững hơn, ông Arthur nhấn mạnh các nỗ lực cần tập trung vào tăng cường chia sẻ dữ liệu và thông tin, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong nước và đẩy mạnh hợp tác thực thi giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Cách tiếp cận này có ý nghĩa quan trọng nhằm chuyển các cam kết trong AATHP thành những hành động cụ thể, nhất quán và hiệu quả trên thực tế.

Malaysia đã đề xuất 2 sáng kiến chiến lược, gồm ngoại giao khoa học, trong đó tăng cường ứng dụng dữ liệu, công nghệ vào quá trình hoạch định chính sách phòng ngừa và quản lý khói mù, và thứ hai là Quỹ chống khói mù bền vững, theo đó đĐảm bảo nguồn tài chính ổn định cho công tác phòng cháy và quản lý khói mù toàn khu vực.

Liên quan các biện pháp ứng phó khói mù xuyên biên giới, đặc biệt tại bang Sarawak, Malaysia đã tăng cường giám sát không khí và tiến hành gieo mây từ ngày 3-7/9. Bên cạnh đó, ngày 18/9, Indonesia đã chính thức chấp thuận đề nghị của Malaysia về việc hỗ trợ chữa cháy từ trên không (thả nước) và gieo mây để khống chế các đám cháy.