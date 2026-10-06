Việt Nam – Liên bang Nga: Thúc đẩy hợp tác lan tỏa các giá trị văn hóa, thể thao và đạo đức, tinh thần

Cùng dự có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL cùng các thành viên trong đoàn cán bộ, lãnh đạo của Liên bang Nga.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc chương trình trao đổi chuyên đề

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, văn hóa là nơi hình thành, lưu giữ và truyền tải những giá trị của mỗi dân tộc. Đối với Việt Nam, đó là những giá trị được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử với lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cần cù và sáng tạo.

Trong thời đại ngày nay, việc hình thành và phổ biến các giá trị văn hóa đang có những phương thức mới. Điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, các ngành công nghiệp văn hóa, truyền thông số và các nền tảng trực tuyến đang mở rộng mạnh mẽ khả năng đưa văn hóa đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việt Nam đánh giá cao nền văn hóa Nga với những thành tựu nổi bật về văn học, âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật và giáo dục. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã biết đến và dành tình cảm sâu sắc đối với văn hóa Nga. Đây là nền tảng quý báu để chúng ta tiếp tục thúc đẩy giao lưu và hợp tác.

Quang cảnh buổi trao đổi

Về thể thao, đây cũng là lĩnh vực có sức kết nối đặc biệt. Thể thao không chỉ hướng tới thành tích mà còn lan tỏa những giá trị phổ quát như ý chí, kỷ luật, tinh thần đồng đội, sự công bằng, tôn trọng đối thủ và khát vọng vươn lên.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong đào tạo VĐV, HLV, trao đổi chuyên gia, khoa học và y học thể thao, thể thao thành tích cao, thể thao trẻ và thể thao quần chúng. Các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao cũng cần được coi là một kênh quan trọng để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị.

Đại biểu hai bên dự buổi trao đổi chuyên đề

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy thời gian qua, hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam và Nga luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước, được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, đánh giá cao.

Trong lĩnh vực văn hóa, Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga đã ký kết và triển khai các Chương trình hợp tác theo từng giai đoạn. Mỗi năm, hàng chục sự kiện văn hóa, nghệ thuật từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, điện ảnh đã được tổ chức tại hai nước.

Trong đó, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2025 tại Quảng trường Đỏ đã thu hút trên 1 triệu khách tham dự. Năm 2027, hai bên sẽ phối hợp tổ chức Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực thể thao, Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thể thao Liên bang Nga ký kết và triển khai Thỏa thuận hợp tác thể thao.

Phía Việt Nam đã tích cực ủng hộ, tham gia dự án đổi mới về lĩnh vực thể thao Trò chơi tương lai và phong trào quốc tế Phygital dựa trên nguyên tắc thể thao điện tử kết hợp với thể thao truyền thống. Đoàn thể thao điện tử Việt Nam đã giành ngôi vô địch nội dung bóng rổ thể chất số.

Trong lĩnh vực du lịch, trên cơ sở triển khai Bản ghi nhớ giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước, Việt Nam đã đón hơn 1 triệu lượt du khách Nga trong 8 tháng năm 2026, tăng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025; đưa Nga trở thành quốc gia đứng vị trí thứ 3 trong số các nước có khách du lịch đến Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL thông tin về công tác quản lý nhà nước trên 3 lĩnh vực do Bộ quản lý

Kế thừa những kết quả hợp tác đã đạt được, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tập trung vào một số định hướng hợp tác. Trong đó, hợp tác văn hóa Việt Nam – Nga trong giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ trao đổi và giới thiệu đơn thuần sang cùng sáng tạo, cùng sản xuất và cùng quảng bá các sản phẩm văn hóa.

Hai bên cần tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ hai nước trực tiếp gặp gỡ, sáng tạo và giao lưu, bởi đây chính là lực lượng sẽ tiếp nối và phát triển quan hệ Việt Nam – Nga trong tương lai.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác trong các ngành công nghiệp văn hóa và nội dung số, nhất là điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và các sản phẩm sáng tạo dành cho giới trẻ.

Các thành viên đoàn công tác của Liên bang Nga thể hiện sự quan tâm đối với công tác quản lý nhà nước, các hoạt động VHTTDL của Việt Nam

Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng trao đổi nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, sinh viên, VĐV, HLV.

Cùng với đó, hai bên cần thúc đẩy kết nối VHTTDL, qua đó vừa quảng bá hình ảnh đất nước, vừa tạo thêm cơ hội để nhân dân hai nước hiểu biết trực tiếp về văn hóa và con người của nhau.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cùng với quyết tâm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân hai nước, hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nga sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, góp phần tăng cường hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tại buổi trao đổi, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đã thông tin với phía Liên bang Nga về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL của Việt Nam; cũng như đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác trên 3 lĩnh vực trong thời gian tới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm đại diện đoàn công tác của Liên bang Nga

Các đại biểu đánh giá, Liên bang Nga là quốc gia có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa rực rỡ; sở hữu hệ thống khoa học công nghệ, điện ảnh, nghệ thuật và văn học phát triển. Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga vốn có truyền thống hữu nghị sâu sắc, hai bên có nhiều dư địa hợp tác.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả Lê Minh Tuấn thông tin, Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa để sớm trình Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam hướng đến một số nội dung: bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, bảo đảm các giá trị văn hóa được chuyển thành nguồn lực phát triển một cách phù hợp, bền vững; giải phóng sức sáng tạo và khơi thông nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ doanh nghiệp, người dân, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, nhà sáng tạo và cộng đồng; phát triển thị trường và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế, đưa sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu công nghiệp văn hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi chuyên môn các lĩnh vực VHTTDL

Đề xuất hợp tác trong lĩnh vực thể thao, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh mong muốn phía Nga tăng cường chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và tổ chức thi đấu, quản lý thể thao hiện đại.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao của hai nước; trao đổi chuyên gia, HLV, VĐV; tăng cường phối hợp trong các hoạt động thể thao quần chúng, thể thao học đường và phát triển các môn thể thao thế mạnh của mỗi nước.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu thuộc đoàn đại biểu cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga đã đặt nhiều câu hỏi, thể hiện sự quan tâm đến công tác quản lý nhà nước, các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực VHTTDL của Việt Nam.